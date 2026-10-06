O líder que não entende IA está ficando para trás?

RESUMO ＋ A especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura Valéria Siqueira defende que compreender inteligência artificial tornou-se uma competência de liderança. Para ela, líderes precisam entender potencial, limitações, riscos e impactos da IA para tomar decisões estratégicas, preparar equipes e transformar tecnologia em resultados sem abrir mão do pensamento crítico e da responsabilidade humana.

Por Valéria Siqueira*

A pergunta que muitos executivos ainda fazem é se a IA substituirá pessoas. Talvez a pergunta mais importante seja outra: o que acontece com o líder que não entende como a inteligência artificial está transformando seu negócio?

A resposta é simples: ele começa a perder relevância.

Não porque será substituído por uma máquina, mas porque suas decisões passam a ser tomadas em um contexto que ele já não compreende plenamente.

Inteligência artificial deixou de ser assunto apenas de tecnologia

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às áreas de tecnologia. Ela já influencia o atendimento ao cliente, a logística, o marketing, o financeiro, o jurídico, os recursos humanos e até a estratégia corporativa.

Em muitas empresas, colaboradores utilizam ferramentas de IA diariamente, muitas vezes antes mesmo de existir uma política formal para isso.

Enquanto isso, alguns líderes continuam enxergando a IA como um projeto de inovação para o futuro.

O futuro já chegou. A diferença competitiva deixou de estar apenas na adoção da tecnologia e passou a depender da capacidade da liderança de fazer as perguntas certas.

Onde a IA realmente gera valor?

Quais processos devem ser automatizados?

Quais decisões precisam continuar exclusivamente humanas?

Como proteger dados, reduzir vieses e garantir transparência?

Como preparar as equipes para trabalhar ao lado de sistemas inteligentes?

Alfabetização em inteligência artificial virou competência de liderança

Essas perguntas não são técnicas. São estratégicas. Por isso, a alfabetização em inteligência artificial tornou-se uma competência de liderança.

Não significa aprender a desenvolver algoritmos ou escrever códigos. Significa compreender o potencial, as limitações, os riscos e os impactos da IA sobre o modelo de negócio. Essa mudança é semelhante ao que aconteceu com a transformação digital.

Há alguns anos, era possível delegar o tema para a área de tecnologia. Hoje, nenhuma empresa discute crescimento, eficiência ou experiência do cliente sem falar de digitalização. Com a inteligência artificial, o movimento é ainda mais acelerado.

Outro erro frequente é acreditar que a IA resolverá, sozinha, problemas estruturais. Uma empresa com processos desorganizados continuará desorganizada, apenas utilizando uma tecnologia mais sofisticada. Uma cultura resistente à inovação continuará resistente.

O maior desafio da inteligência artificial é humano

Uma liderança que não sabe definir prioridades continuará tomando decisões ruins, agora cercada por mais dados. A inteligência artificial potencializa aquilo que já existe. Por isso, o maior desafio não é tecnológico, é humano.

As organizações precisarão de líderes capazes de interpretar informações produzidas por sistemas inteligentes sem abrir mão do pensamento crítico. Precisarão equilibrar eficiência com ética, velocidade com segurança, automação com empatia e dados com contexto.

Em outras palavras, a vantagem competitiva continuará pertencendo às pessoas capazes de decidir melhor. A IA amplia possibilidades, mas não substitui discernimento. Outro aspecto frequentemente ignorado é o impacto sobre as equipes.

Profissionais observam diariamente seus líderes para entender quais competências serão valorizadas no futuro. Quando percebem que a liderança demonstra curiosidade, incentiva experimentação e aprende junto com o time, o ambiente se torna mais propício à inovação.

O contrário também é verdadeiro. Líderes que evitam discutir inteligência artificial, tratam o tema com desconfiança ou simplesmente o ignoram transmitem uma mensagem silenciosa: inovar não é prioridade.

Esse comportamento pode custar caro. A transformação promovida pela IA não espera que as organizações estejam prontas. Ela acontece enquanto empresas, concorrentes e consumidores mudam suas expectativas.

O líder do futuro precisa fazer as perguntas certas

O líder do futuro não será aquele que conhece todas as respostas.

Será aquele que faz as perguntas certas, reúne pessoas capazes de encontrar soluções e utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta para ampliar a qualidade das decisões — nunca para substituir a responsabilidade de tomá-las.

No fim, talvez a pergunta não seja se líderes que não entendem IA estão ficando para trás.

A pergunta é: por quanto tempo uma organização conseguirá permanecer competitiva se quem a conduz não compreende a principal transformação tecnológica da atualidade?

Porque, em um mercado cada vez mais orientado por dados, automação e inteligência, a maior vantagem competitiva continuará sendo uma liderança preparada para transformar tecnologia em estratégia, e estratégia em resultados.

* Valéria Siqueira é Especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura . Fundadora da Let’s Level.