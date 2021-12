La Casa de Papel: última temporada chega à Netflix hoje

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A segunda parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel", fenômeno espanhol da Netflix, chega ao streaming nesta quinta-feira, 2. Em sua fase derradeira, a série de ação criada por Álex Pina irá mostrar o tão esperado final do roubo do Banco da Espanha.

O elenco da série conta com Úrsula Corberó (Tóquio), Álvaro Morte (professor), Itziar Ituño (Raquel Murilo), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver) e Esther Acebo (Estocolmo). Inclusive, o ator Pedro Alonso (Berlim) irá ganhar um spin-off sobre seu personagem com previsão de lançamento para 2023.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel... Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021

O bom momento da Netflix

La Casa de Papel é um dos programas de maior sucesso da plataforma -- nos primeiros 28 dias após seu lançamento, a quarta temporada acumulou 619 milhões de horas visualizadas.

Para comparação, Round 6, que já se tornou oficialmente a maior série de todos os tempos do streaming, teve mais de 1 bilhão de horas visualizadas entre 142 milhões de assinantes.

A Netflix, inclusive, anunciou nesta última terça-feira, 30, que uma versão sul-coreana de La Casa de Papel será produzida. A nova série será estrelada por Park Hae-Soo, que foi o 'vilão' de Round 6 com o personagem Cho Sang-woo. Ele fará o papel de Berlim.

A série sul-coreana é um dos motivos para o último trimestre de sucesso da Netflix, que superou as expectativas do mercado em receita e lucro: o faturamento teve aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 7,48 bilhões de dólares, e o lucro cresceu 83%, para 1,44 bilhão de dólares.

A gigante do streaming ainda conta com 213,5 milhões de assinantes pagos em todo o mundo e espera chegar a 222 milhões até o final do ano.

Outros streamings, como Prime Video, HBO Max ou Disney+, buscam formas de atrair a atenção do público e tendem a se destacar -- especialmente em premiações -- por seus conteúdos originais. Já o Globoplay cativa o público brasileiro com seu grande catálogo de novelas, mostrando como a linha entre a TV e o strea­ming tem ficado cada vez mais tênue.