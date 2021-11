Netflix anuncia 10 produções brasileiras para 2022

Durante o evento Mais Brasil Na Tela realizado nesta terça-feira, 23, a Netflix anunciou que irá investir em 40 produções brasileiras para 2022, entre filmes, séries, animações, realities e documentários. Destas, 10 foram anunciadas pela plataforma hoje no encontro, que marca os 5 anos do serviço de streaming produzindo conteúdo local original.

"Os brasileiros querem mais histórias contadas por diferentes vozes, que reflitam suas vidas, suas raízes e sua ancestralidade. Encontrar personagens e tramas com as quais consigam se identificar e ver a pluralidade do Brasil na tela. Por isso, nossa ambição será fazer cada vez mais histórias da gente para a gente, cujo sucesso estará em produzir a melhor versão, de forma que se conectem com mais audiências ao redor do Brasil", afirmou Elisabetta Zenatti, Vice-Presidente de Conteúdo da Netflix para o Brasil.

A série brasileira Sintonia e os realities Casamento às Cegas Brasil e Brincando com Fogo Brasil foram renovados. Veja as principais novidades anunciadas pela Netflix:

Séries

Nada Suspeitos

​Três mulheres de diferentes origens - e interpretadas por Fernanda Paes Leme, Thati Lopes e Dhu Moraes - descobrem que estão amorosamente envolvidas com o mesmo homem. Ele decide oferecer um jantar para suas três famílias, em sua decadente mansão carioca, para contar toda a sua história. No entanto, é repentinamente encontrado morto. Misteriosamente assassinado, todos os participantes do jantar agora se tornam suspeitos. As mulheres e suas famílias passam a viver juntas na mansão enquanto o detetive Charles Nunes, vivido por Marcelo Médici, conduz uma atrapalhada investigação em busca de uma solução para este mistério.

Todo dia a mesma noite

Série limitada dramática inspirada na história real do incêndio na boate Kiss, uma casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens morreram, em 2013. A série vai revelar os bastidores de uma das histórias mais dramáticas do país, desde a omissão de autoridades públicas até a tomada de decisões equivocadas que resultaram nessa tragédia. Vai abordar também o impacto na vida das famílias destroçadas pela perda de seus filhos e refazer o tortuoso caminho na busca por justiça no Brasil. Inspirada no livro Todo Dia a Mesma Noite: A história não contada da boate Kiss, publicado cinco anos depois do incidente e baseado em mais de 100 entrevistas com pessoas conectadas à tragédia, a autora Daniela Arbex servirá como consultora criativa. Produzido pela Morena Filmes, a trama é escrita por Gustavo Lipsztein e dirigida por Julia Rezende.

Filmes

Carga Máxima

Primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, que se encontra em fase de filmagem em São Paulo e Curitiba, Carga Máxima tem elenco e fotos inéditas de bastidores divulgadas. Na trama, Thiago Martins é Roger, um piloto de corrida de caminhão que começa a dirigir para uma quadrilha de roubo de cargas a fim de manter sua equipe. Uma vez dentro do crime, ele terá de lutar muito para sair.

O elenco conta ainda com Sheron Menezzes como Rainha, também piloto profissional, além de Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita e Paulinho Vilhena, entre outros. Produzido pela Gullane e pela TC Filmes para a Netflix, Carga Máxima tem estreia prevista para 2022.

Biônicos

Neste filme de ação e ficção científica, em que o progresso da robótica fez dos atletas paralímpicos as novas estrelas esportivas, a protagonista Maria sonha em se tornar uma atleta paralímpica para rivalizar com sua irmã Gabi. Mas, para isso, ela terá que entrar em um mundo de crime e violência.

Reality shows

Iron Chef Brasil

O lendário formato de combates gastronômicos renasce com uma nova abordagem, destacando a diversidade da culinária brasileira. O programa será apresentado por Fernanda Souza.

Queer Eye Brasil

O reality show que virou fenômeno mundial e conquistou o coração do público nos últimos anos ganha sua versão nacional. Em Queer Eye Brasil, cinco fabulosos transformam a vida dos brasileiros: Fred Nicácio é o responsável por uma guinada em bem-estar; Guto Requena vai dar dicas de design e transformar a relação das pessoas com seus espaços; Rica Benozzati vai orientar sobre moda; Luca Scarpelli garante mais cultura na vida das pessoas; e Yohan Nicolas cuida da beleza natural dos brasileiros.

Tá chegando a hora de acompanhar os fabulosos que vão transformar a vida dos brasileiros em Queer Eye Brasil. 💖😍 SÃO ELES: Fred Nicácio, Guto Requena, Rica Benozzati, Luca Scarpelli e Yohan Nicolas. ✨ pic.twitter.com/dIPLqwRVO0 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 23, 2021

Animações para toda a família

Acorda, Carlo!

Um menino de 7 anos dorme por 22 anos e acorda sem entender como seus melhores amigos agora são adultos sérios. Mas, com sua positividade, espírito livre e total desconhecimento dos instintos básicos da vida, ele vai acabar despertando nos amigos de infância o desejo de ser tão livre quanto ele.

O Menino Maluquinho

O Menino Maluquinho, pela primeira vez como série de animação, gira em torno das maluquices e da espontaneidade de uma criança que subverte a monotonia do cotidiano e da própria narrativa. Seja no bairro onde mora com a mãe que ainda preserva a possibilidade de brincar na rua, na escola ou no condomínio do pai, o menino maluquinho envolve a todos em seus planos, que nem sempre dão certo, mas certamente acabam sendo grandes aventuras. Nesse universo, o “faz de conta” dá lugar a uma realidade quase absurda em que o menino controla a história, acelerando-a, reduzindo-a ou pausando-a quando quer, tornando-se personagem, diretor e roteirista.

Pode chamar a família toda pra sentar no sofá e assistir A PRIMEIRA série de animação de O Menino Maluquinho. Estreia em breve.❤️🍳 pic.twitter.com/oTrraywRaN — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 23, 2021

Especiais de comédia

Cheguei!

No especial de comédia Cheguei!, o ator e humorista Rodrigo Sant’Anna fala sobre sua trajetória profissional e pessoal desde que morou no Morro dos Macacos, comunidade da cidade do Rio de Janeiro, até sua estreia na Netflix. O comediante conta sobre passagens de sua própria vida e interpreta personagens excêntricos ao longo do show.

Whindersson Nunes: É de mim mesmo

Falando com profundidade sobre temas como depressão e pandemia, Whindersson Nunes se abre para o público de uma das cidades mais incríveis do mundo, Manaus (Amazonas), e em um dos mais belos teatros do planeta. Em seu novo show, o comediante convida as pessoas a entrarem em sua cabeça e entenderem o mundo através de seus olhos!

Leandro Hassum

Após Tudo Bem no Natal que Vem e Amor sem Medida, além de Vizinhos, filme já anunciado mas ainda sem data de estreia, Leandro Hassum terá três novos projetos na Netflix.