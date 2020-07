La Casa de Papel anuncia última temporada

O assalto está chegando ao fim. O sucesso da Netflix La Casa de Papel terá apenas mais uma temporada, a 5ª da série, sem data de estreia confirmada. A informação foi divulgada pelo site Entertainment Weekly nesta sexta-feira.

As filmagens devem começar na próxima segunda-feira na Dinamarca. Depois, a equipe segue para a Espanha e Portugal. Nesta última temporada, dois atores serão acrescentados: o astro da série Sense 8 Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

Em entrevista ao site, o criador da série disse que esta será uma temporada grandiosa, revelando que será “a parte mais épica de todas”. Pina também deu a entender que haverá um confronto direto entre os personagens Sierra e o Professor.

Quanto aos motivos pelo sucesso da série, o diretor cita a oscilação da narrativa entre ação e emoção para conquistar os fãs.

“É ação e sentimento, é comédia e drama negro, romance e pathos”, afirma.

Quanto aos temas de La Casa de Papel, Pina diz que os fãs se relacionam com a postura política e socioeconômica da equipe do professor. Para o diretor, o que faz os cidadãos do programa se unirem por trás da gangue também trabalhou para atrair o público.

La Casa de Papel mostra um grupo de desconhecidos que se reúne e organiza um assalto à Casa da Moeda da Espanha e as reviravoltas após o sucesso da operação na primeira temporada, como terem de voltar a organizar um segundo roubo.

De acordo com a Entertainment Weekly, a quarta temporada da série, lançada em abril deste ano, foi assistida por 65 milhões de contas da Netflix nas primeiras quatro semanas após a estreia. O número é um milhão a mais que Tiger King, que foi lançada um mês antes, e apenas 2 milhões a menos que Stranger Things 3.

Na última semana, a Netflix divulgou sua lista de séries mais assistidas e La Casa de Papel ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Stranger Things e The Umbrella Academy.

Relembre alguns trechos da quarta temporada assistindo ao trailer abaixo: