Kaká tira licença para ser treinador: "Só falta o time"

O ex-jogador Kaká acaba de concluir o curso da Confederação Brasileira de Futebol para obtenção da Licença A de treinador. Ele exibiu o diploma nas redes sociais e escreveu "Mais um curso concluído. Treinador habilitado. Só falta o time agora".

Em novembro do ano passado, Kaká, ídolo do São Paulo, chegou a iniciar uma imersão no clube, Realizou período de observações no CT da Barra Funda, de olho na nova profissão. Neste período, Kaká acompanhou as atividades comandadas por Rogério Ceni e sua comissão técnica com o elenco são-paulino.

Kaká teve duas passagens pelo São Paulo, a primeira entre 2001 e 2003, quando subiu para o profissional e a segunda em 2014, quando jogou por um curto período, emprestado pelo Orlando City, dos Estados Unidos.

O ex-meia encerrou sua carreira como jogador de futebol há cinco anos e, agora pretende treinar uma equipe da série A do Campeonato Brasileiro.