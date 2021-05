Juliette passa Sabrina Sato e se torna Ex-BBB mais seguida da história

Além do prêmio de 1,5 milhão de reais que embolsou ao vencer o BBB 21, a maquiadora pernambucana Juliette Freire acaba de se tornar a Ex-BBB mais seguida da história do reality show da Rede Globo.

Até agora, o recorde se seguidores no Instagram era de Sabrina Sato, que participou do BBB3 e tem, atualmente, 29.7 milhões de seguidores na rede social. Com 100 mil seguidores a mais que Sato, Juliette alcançou nesta quarta-feira (25) a marca de 29.8 milhões de seguidores.

Com a mudança, os Ex-BBBs mais seguidos no Instagram passam a ser:

1 - Juliette Freire (BBB21)- 29,8 milhões.

2 - Sabrina Sato (BBB3) – 29,7 milhões.

3- Grazi Massafera (2º lugar no BBB9)- 23,5 milhões.

4 – Rafa Kalimann (2º lugar no BBB20) – 21,8 milhões.

5 - Viih Tube (BBB21): 19,5 milhões.

Uma máquina de fazer dinheiro

Comparado o potencial de monetização de sua conta no Instagram, o prêmio de 1,5 milhão de reais que Juliette levou para casa ao vencer o BBB21 se torna irrisório.

Em abril, quando o BBB ainda estava no ar, a Casual EXAME consultou especialistas de marketing de influência para saber quanto a maquiadora poderia faturar com seus milhões de seguidores, que na época eram 21,6 milhões.

Segundo a agência BRUNCH, Juliette pode ganhar até 85.000 reais por um post patrocinado. Em média, seu perfil publica cerca de 96 posts por mês. Em uma hipótese saudável de publicidade para um perfil no Instagram, considera-se um máximo 20% de conteúdo publicitário. Nessa conta, dos 96 posts publicados pela equipe da maquiadora, 20 deles podem então ser patrocinados. Com cada post sendo comercializado a 85.000 reais isso geraria 1,7 milhão de reais por mês. Isso sem considerar contratos publicitários de longo prazo ou pedidos de exclusividade.

Para se ter uma ideia do alcance da conta da Ex-BBB, o post que anunciou sua vitória no reality quebrou um recorde mundial no Instagram. Em 3 minutos, a foto de Juliette como a grande campeã da 21º edição do programa alcançou 1 milhão de curtidas. O recorde anterior era nada menos do que da cantora americana Billie Eilish, que conseguiu obter 1 milhão de curtidas em 5 minutos.