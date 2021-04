BBB 2021: Juliette pode ficar milionária como influenciadora

Nunca um Big Brother Brasil teve tantas celebridades competindo, mas a atual sensação do programa não era uma das mais conhecidas no início. No dia 21 de janeiro, a advogada e maquiadora Juliette tinha 146.349 seguidores no Instagram. Número nada desprezível, ainda que não chegasse perto de uma Carol Conká. Hoje, Juliette conta com 21,6 milhões de seguidores na rede social.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O crescimento exponencial pode se refletir em ganhos assim que ela sair da casa, dizem especialistas em marketing de influência consultados pela Casual EXAME. Segundo a agência BRUNCH, Juliette pode ganhar até 85.000 reais por um post patrocinado. Hoje, em seu perfil são publicados cerca de 96 posts por mês. Em uma hipótese saudável de publicidade para um perfil no Instagram, considera-se um máximo 20% de conteúdo publicitário.

Nessa conta, dos 96 posts, 20 deles podem ser patrocinados. Com cada post sendo comercializado a 85.000 reais isso geraria 1,7 milhão de reais por mês. Isso sem considerar contratos publicitários de longo prazo ou pedidos de exclusividade. Ou seja, ela pode, em um mês, ganhar mais do que o próprio prêmio do programa, de 1,5 milhão de reais por mês.

Metodologia

A metodologia de precificação da BRUNCH, agência especializada em influência digital, leva em conta três aspectos para chegar ao preço de uma publicidade nas redes sociais de um influenciador: custos de produção do conteúdo, uso de imagem (quanto custa liberar o uso de imagem para a marca) e distribuição (quanto custa postar o conteúdo para a audiência da influenciadora).

Segundo a agência, influenciadores não são meros canais de mídia, mas de co-criação e endosso. A taxa de engajamento médio da Juliette é de 10%, e a estimativa de views por post é de 10 milhões. A BRUNCH ressalta que o perfil de Juliette no Instagram alcança metade da sua base de seguidores, um valor bastante expressivo que é explicado pela alta exposição da imagem dela na TV. Provavelmente esse número cairá quando ela não estiver tão exposta.

No caso uma marca de beleza pedir exclusividade no segmento, o preço pode ser até três vezes maior por um post, especialmente porque Juliette é uma profissional de maquiagem. Nesses casos é mais interessante para uma marca negociar um contrato de longo prazo e que envolva outros tipos de exposição.

R$ 500.000 por campanha

Para o especialista em negócios digitais Renan Pollak, uma ação envolvendo Juliette, com stories e post no feed do Instagram, Twitter e TikTok pode chegar a custar 500.000 reais, dependendo do conteúdo e da marca.

“Juliette hoje é a influenciadora brasileira mais procurada e uma das mais caras da atualidade, e seus valores ainda vão crescer bastante até o final do BBB 21”, diz Pollak, que já trabalhou com diversas celebridades brasileiras.

“O crescimento em diferentes plataformas é algo normal para quem está todo dia em um reality de TV aberta. O caso da Juliette, porém, é todiferente, pois os números são extraordinários. O número de views nos stories de Juliette chega a 5 milhões”, afirma.

Segundo Pollak, existe inclusive um leilão interno de marcas querendo promover seu conteúdo dentro das redes da Juliette. “Foi um dos cases mais impressionante dos últimos tempos. Vai ganhar a que mais tem budget e sinergia com o perfil dela. Outras figuras públicas exibem números parecidos ao dela, mas dois pontos precisam ser levados em conta, seguidores e alcance. Os números da Juliette estão entre os maiores atualmente.”