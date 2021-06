Juliette, do BBB 21, assina contrato de publicidade com a Globoplay

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, assinou mais um contrato de publicidade: desta vez, com a Globoplay. De acordo com as informações divulgadas pela Globo, a maquiadora vai participar de campanhas e promover a plataforma nas redes sociais. Ela também deve participar de novos projetos junto aos canais da emissora e à plataforma de streaming.

A saúde mental não precisa ser um tabu. Para entender os impactos da saúde mental na sua produtividade e finanças pessoais, faça o curso Mente em Foco: Investindo na sua Saúde Mental Para Alcançar Potencial, de EXAME Academy.

Em comunicado enviado pela Rede Globo, Juliette ressalta que está muito feliz em ser embaixadora da plataforma e que acha muito importante fomentar e apoiar a cultura nacional.

"Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros", comemora Juliette.

O anúncio é o terceiro contrato fechado pela campeã do BBB como embaixadora de marcas. Anteriormente, Avon e Americanas já haviam fechado contrato com Juliette, que é a ex-BBB com o maior número de seguidores da história: ao todo, são mais de 30 milhões de fãs só no Instagram.

Sucesso nas redes sociais

Com uma legião de fãs nas redes sociais, o prêmio de 1,5 milhão de reais que Juliette levou para casa ao vencer o BBB21 se torna irrisório.

Em abril, quando o BBB ainda estava no ar, a Casual EXAME consultou especialistas de marketing de influência para saber quanto a maquiadora poderia faturar com seus milhões de seguidores, que na época eram 21,6 milhões.

Segundo a agência BRUNCH, Juliette pode ganhar até 85.000 reais por um post patrocinado. Em média, seu perfil publica cerca de 96 posts por mês. Em uma hipótese saudável de publicidade para um perfil no Instagram, considera-se um máximo 20% de conteúdo publicitário.

Nessa conta, dos 96 posts publicados pela equipe da maquiadora, 20 deles podem então ser patrocinados. Com cada post sendo comercializado a 85.000 reais isso geraria 1,7 milhão de reais por mês. Isso sem considerar contratos publicitários de longo prazo ou pedidos de exclusividade.

Agora, os contratos publicitários devem tornar essa quantia ainda maior, consolidando a figura pública como uma das estratégias de maior sucesso após o reality show.