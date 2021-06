Quer ter looks da Juliette? Vencedora do BBB lança coleção com C&A

Juliette impactou as expectadoras desta edição passada do Big Brother Brasil, entre outras coisas, pelos seus looks. Botas over the knee, blusas tie dye, saias românticas e camisas brancas oversized faziam parte do figurino, peças em boa parte selecionadas por uma amiga stylist antes da maquiadora entrar na casa.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Agora ficou mais fácil para os “cactos”, como se autodenominam os torcedores de Juliette, seguirem seu estilo. A vencedora do BBB 2021 anuncia hoje uma colaboração com a C&A, antecipada aqui pela Casual EXAME. A coleção conta com referências do estilo da paraibana, além de peças-tendência como calça wide leg, conjuntos, camisas e tops com manga bufante.

O mix de produtos da linha traz moda praia, acessórios de cabeça, bijuterias e calçados. A cartela de cores está de acordo com as tendências da estação, entre tons neutros e pastel, além de rosa, laranja, vermelho e, claro, os pretinhos básicos. As peças custarão entre 60 e 180 reais.

Os produtos da coleção chamada “A C&A de Juliette” começam a ser vendidos no site e aplicativo a partir do dia 17 de junho e em 30 lojas físicas selecionadas no dia 22. A estratégia da varejista é cada vez mais se posicionar como uma empresa de moda digital.

Calça e camisa A C&A de Juliette Calça e camisa A C&A de Juliette

Vestido A C&A de Juliette Vestido A C&A de Juliette

Patrocínio no BBB 2021

A C&A foi patrocinadora desta edição e look oficial do BBB 2021. Ao longo dos mais de três meses de confinamento dentro da casa, Juliette usou 25 looks diferentes da marca dentro do confinamento. Bom negócio para a varejista, que acompanhou sua evolução de popularidade. Ela entrou na casa com pouco mais de 12 mil seguidores no Instagram e agora supera a casa dos 30 milhões.

Desde que saiu da casa, Juliette ganhou cerca de 7 milhões de seguidores. A visibilidade fez com que ela fechasse patrocínuo com as concorrentes Avon, para maquiagem, e L'Occitane au Brésil, para cuidados corporais. Ela ainda tem acordos comerciais com Americanas e com Globoplay.

Juliette já é a brasileira com mais engajamento na rede, segundo a plataforma HypeAuditor. Ela superou Neymar e só fica atrás, no Brasil, de Ariana Grande, Kylie Jenner e do jogador Cristiano Ronaldo.

A pedido da Casual EXAME, a agência BRUNCH estimou que Juliette pode ganhar até 85.000 reais por um post patrocinado. Em seu perfil são publicados cerca de 96 posts por mês. Em uma hipótese saudável de publicidade para um perfil no Instagram, considera-se um máximo 20% de conteúdo publicitário.

Minisaia e blusa A C&A de Juliette Minisaia e blusa A C&A de Juliette

Biquini A C&A de Juliette Biquini A C&A de Juliette

Nessa conta, dos 96 posts publicados pela equipe da maquiadora, 20 deles podem então ser patrocinados. Com cada post sendo comercializado a 85.000 reais isso geraria 1,7 milhão de reais por mês. Isso sem considerar contratos publicitários de longo prazo ou pedidos de exclusividade.

Segundo a C&A, a colaboração representa os valores e desejos em comum da marca e da paraibana. “Estamos realizados em firmar essa parceria com a Juliette, uma personalidade que combina tanto com a nossa marca. Nos apaixonamos por ela dentro do BBB, onde começamos nossa relação como look oficial da casa, e celebramos aqui fora esse relacionamento tão desejado por ambas as partes”, diz Mariana Moraes, head de marketing da C&A.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.