Jogos de Inverno começam em Pequim com anéis surgindo de bloco de gelo

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 começou na noite de sexta-feira (horário local), após preparativos afetados pela pandemia de Covid-19 e pelas críticas aos direitos humanos na China que levaram vários países a montar um boicote diplomático.

Realizado no primeiro dia da primavera pelo calendário chinês, o evento começou com uma apresentação de dançarinos acenando com hastes verdes brilhantes para transmitir a vitalidade da temporada, seguida por uma explosão de fogos de artifício brancos e verdes que soletravam a palavra "Primavera".

Depois disso, a bandeira chinesa foi passada entre 56 pessoas representando diferentes grupos étnicos da China antes que fosse hasteada e o hino nacional executado.

Em um cubo tridimensional semelhante a um bloco de gelo, imagens de cada um dos 23 Jogos de Inverno anteriores foram esculpidas por lasers. O bloco foi então "quebrado" por jogadores de hóquei no gelo, permitindo que os anéis olímpicos surgissem, todos em branco.

O tradicional "desfile das nações" foi iniciado com o anúncio de "Hong Kong, China", gerando aplausos no estádio.

A cerimônia de sexta-feira começou logo após o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, entrarem no icônico estádio Ninho de Pássaro.

Dirigido por Zhang Yimou, repetindo a participação nos Jogos de Verão de 2008 em Pequim, o evento contou com 3.000 artistas em um palco composto por 11.600 metros quadrados de tela de LED de alta definição semelhante a uma superfície de gelo.