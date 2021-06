Jogadores da Seleção Brasileira decidem disputar a Copa América, diz site

Mesmo insatisfeitos, os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol decidiram que irão disputar a Copa América no Brasil, segundo informações do portal Globo Esporte.

De acordo com o portal, a decisão dos atletas deve ser comunicada juntamente com um manifesto, com críticas à forma que o evento foi organizado, em meio à pandemia. A tendencia é que o anúncio ocorra após a partida contra o Paraguai, na terça-feira ás 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pegos de surpresa com a alteração da Copa América 2021, inicialmente prevista para a Colômbia e Argentina, para o Brasil, os jogadores da seleção brasileira vêm demonstrando insatisfação de entrar em campo em meio a uma competição organizada às pressas – e num Brasil ainda às voltas com os percalços da pandemia.

De acordo com relatos divulgados à imprensa, o técnico Tite estaria ao lado dos jogadores na insatisfação em entrar em campo na competição, prevista para começar no próximo domingo, 13 de junho.

Em entrevista após a vitória sobre o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o volante Casemiro deixou claro que a insatisfação em disputar a competição era uma unanimidade entre os jogadores da seleção.

"Não podemos falar do assunto. Todo mundo já sabe do nosso posicionamento. Mais claro impossível. O Tite deixou claro para todo mundo o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e hierarquias que respeitamos. Claro que queremos dar a nossa opinião, rolou muitas coisas", disse Casemiro ao deixar o gramado do Beira Rio.

A lista de convocados para disputar a Copa América será divulgada na próxima quarta-feira, 9. Tite poderá chamar mais três atletas para se juntar com o elenco que disputa as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Caboclo afastado

Pressionada por patrocinadores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou momentaneamente o presidente Rogério Caboclo neste domingo, 6.

O dirigente foi retirado do cargo por 30 dias pelo Conselho de Ética da entidade, após relevações de que uma funcionária da entidade teria sido alvo de assédio sexual e moral por parte do dirigente, reveladas pelo Globo Esporte na última sexta-feira, dia 4.

Quem assume é o vice mais sênior, Antônio Carlos Nunes. A entidade deve reunir seus vice-presidentes e diretores nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, para definir saídas para a crise.