Joe Ruby, cocriador do Scooby-Doo, morre aos 87 anos

Joseph Ruby, cocriador do desenho animado Scooby-Doo, morreu nessa quarta-feira, 26, aos 87 anos em Weslake Village, na Califórnia, de causas naturais. A informação foi confirmada pela revista Variety.

O desenho, que conta com as aventuras dos personagens Fred, Velma, Daphne, Salsicha e Scooby, foi criado numa parceria de Joe com Ken Spears em 1969, para a produtora Hanna-Barbera. A animação, que é popular no mundo inteiro, foi exibida originalmente até 1976.

Joseph Ruby ganhou quatro prêmios Emmy e trabalhou também para a Disney e supervisionou a programação matinal de canais de TV americanos, como ABC e CBS.