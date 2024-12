João Fonseca bate Van Assche e vai à final do Next Gen Finals

João Fonseca está na decisão do Next Gen Finals. Neste sábado, o brasileiro atropelou o francês Luca Van Assche por 3 sets a 0 (parciais de 4/2, 4/2 e 4/1) e se classificou à final do torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 da temporada. O título será definido neste domingo, às 14h (a ESPN 2 e o Disney+ transmitem ao vivo), contra o americano Learner Tien.

Dominante do início ao fim, João esteve sempre mais confortável que o francês em quadra. Por isso, pôde exibir todo o arsenal, da potência no saque e nos winners à sobriedade no fundo de quadra.

Seu adversário na decisão, Tien, está longe de ser um desconhecido. João já superou o americano na fase de grupos deste Next Gen por 3 sets a 1. E, em setembro do ano passado, derrotou o mesmo rival na final do US Open Júnior.

Se conquistar o Next Gen, o brasileiro fechará com chave de ouro uma temporada de franca ascensão. Depois de surpreender ao chegar às quartas de final do Rio Open, em fevereiro, ele optou por mergulhar desde já no circuito profissional. Participou de vários challengers, disputou outros torneios de níveis 250 e 500 e chegou a fazer segunda rodada no Masters 1000 de Madri.