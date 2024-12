Nsports transmitirá a United Cup, torneio de tênis que reúne estrelas mundiais

A Nsports, uma das principais plataformas de streaming esportivo no Brasil, vai transmitir a United Cup, competição internacional de tênis que será realizada entre os dias 27 de dezembro e 5 de janeiro. O torneio acontece nas cidades australianas de Perth e Sydney e contará com alguns dos melhores tenistas do mundo, que defenderão suas seleções nacionais.

A equipe brasileira será representada por Beatriz Haddad Maia, Thiago Monteiro, Gustavo Heide, Carol Meligeni, Rafael Matos e Luísa Stefani. O Brasil estreia no torneio enfrentando a China na rodada noturna de Perth, que ocorre às 6h de Brasília, na sexta-feira, 27. Dois dias depois, no sábado, 28, os brasileiros voltam à quadra para medir forças com a Alemanha, em confronto programado para as 23h de Brasília.

Cada eliminatória da United Cup é composta por uma partida de simples masculina, uma de simples feminina e uma de duplas mistas. Os times estão divididos em seis grupos, sendo três em Perth e três em Sydney, com três equipes cada. Os vencedores de cada grupo avançarão para as quartas de final, junto com os dois melhores segundos colocados, garantindo uma dinâmica competitiva e intensa até a grande final.

Estrelas internacionais confirmadas

Além dos representantes brasileiros, o torneio contará com sete das 10 melhores tenistas do ranking da WTA e seis dos 12 principais jogadores da ATP. Entre os destaques estão nomes como Iga Swiatek, líder do ranking mundial, Coco Gauff e Taylor Fritz dos Estados Unidos, Stefanos Tsitsipas da Grécia, Casper Ruud da Noruega, Alexander Zverev da Alemanha e Elena Rybakina do Cazaquistão. O anfitrião Alex de Minaur também é uma das grandes atrações, reforçando a qualidade técnica da competição.

Nova programação da Nsports

Como parte da programação especial para a United Cup, a Nsports lançou o programa “Papo em Dia” na última segunda-feira, 23 de dezembro, com uma entrevista exclusiva com Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo e principal nome do tênis feminino brasileiro. Durante o programa, conduzido por Patricia Medrado e Marcelo Ferrantini, Bia compartilhou detalhes de sua preparação para o torneio, destacando a importância da competição como parte da pré-temporada para o calendário de 2025.

O programa, que traz um olhar mais intimista sobre os atletas, será reprisado diariamente até o início do torneio, proporcionando aos fãs uma conexão mais próxima com os bastidores da United Cup e os preparativos do time brasileiro.

Mais de 150 horas de transmissão ao vivo

A Nsports está organizando uma ampla cobertura do evento, com mais de 150 horas de transmissões ao vivo e reprises ao longo do torneio. Devido ao fuso horário australiano, os jogos serão exibidos em horários variados, abrangendo manhãs, noites e madrugadas.

Um time de seis narradores foi escalado para garantir uma experiência dinâmica e emocionante, enquanto os comentários ficarão a cargo de especialistas como Patricia Medrado, Vanessa Menga e Luciana Tella. Além disso, a Nsports está negociando a participação de convidados especiais para enriquecer ainda mais as transmissões.

Ricardo Camargo, CEO da Nsports, destacou o empenho da plataforma em oferecer uma experiência de alta qualidade ao público brasileiro. “A United Cup é uma oportunidade incrível de conectar os fãs ao que há de melhor no tênis mundial. Estamos comprometidos em transformar cada partida em uma experiência única, trazendo emoção e conteúdo de qualidade para os nossos espectadores,” afirmou Camargo.

Com um calendário recheado de estrelas e disputas acirradas, a United Cup promete ser um dos grandes eventos esportivos do final de 2024, marcando também o encerramento do calendário esportivo da Nsports.