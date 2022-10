Jared Leto irá interpretar Karl Lagerfeld em cinebiografia

Com uma recente onda de produções biográficas no streaming e nos cinemas, como Elvis, Marilyn Monroe, Jeffrey Dahmer, Whitney Houston, Freddie Mercury, Elton John, Princesa Diana e Anna Delvey, está previsto um filme inspirado na vida de obra do estilista Karl Lagerfeld.

Após interpretar Paolo Gucci, em A Casa Gucci, e ser criticado pela família Gucci, Jared Leto foi escalado para dar vida ao estilista que ficou à frente da Chanel por 36 anos.

O filme será feito em parceria com a Casa de Karl Lagerfeld e a produtora do ator, Paradox, com Leto e Emma Ludbrock como co-produtores. “Karl sempre foi uma inspiração para mim”, Jared em um comunicado à imprensa.

“Ele era um verdadeiro polímata, um artista, um inovador, um líder e, o mais importante, um homem gentil. Quando nos reunimos com a equipe Karl Lagerfeld, imediatamente compartilhamos uma visão criativa de fazer uma ode respeitosa a Karl enquanto ultrapassamos os limites artísticos do que uma cinebiografia pode ser”, acrescentou.

Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sebastien Jondeau, três dos confidentes mais próximos de Lagerfeld, também foram contratados como consultores da produção, ainda sem data de estreia confirmada.

Porém, o filme fará parte do anúncio de Lagerfeld como tema da próxima do museu Metropolitan, de Nova York. Por enquanto, a mostra permanece confidencial, mas promete recontar a vida do designer “através de uma lente imprevisível, muito parecida com o próprio homem”.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.