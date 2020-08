Na Itália, as ‘janelas de vinho’ do tempo da Peste ressurgem

No século 17, nos anos 1630, a Peste assolou a Itália e a região de Florença. Em mais uma onda de devastação da peste bubônica, as pessoas precisaram se isolar. Assim como nos dias de hoje, bares e tavernas tiveram de fechar as portas. Mas os italianos daquele tempo pensaram em uma solução criativa para continuar servindo os fregueses sem manter contato físico: eles criaram as buchette del vino, literalmente “buracos de vinho”. Eram janelas minúsculas, mas com espaço suficiente para passar um braço e, o mais importante, uma taça.

Em desuso há séculos, essas janelas agora estão reabertas. Por toda a Florença, as janelas de vinho se tornaram, novamente, a opção dos comércios para servir clientes sem necessidade do contato próximo e, assim, evitar a disseminação do novo coronavírus. Segundo a Associazione Buchette del Vino, são mais de 150 janelas do tipo espalhadas por Florença e não há coisa similiar em qualquer outra cidade do mundo.

As janelas não servem só vinho agora, mas também cafés, gelatos, sanduíches, drinques e o famoso Aperol Spritz.

Na cidade, restaurantes e bares como o Osteria delle Brache e o Babae vêm adotando a prática para garantir a tranqulidade dos clientes e atrair mais turistas, que buscam a experiência gastronômica de beber e comer na rua, mas estão preocupados com a segurança.

Veja algumas fotos das janelas de vinho espalhadas por Florença:

Janela de vinho, em Florença Janela de vinho, em Florença

Janela de vinho, em Florença Janela de vinho, em Florença

Janela de vinho, em Florença Janela de vinho, em Florença

Janela de vinho do restaurante Babae Janela de vinho do restaurante Babae