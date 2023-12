IWC Schaffhausen apresenta o relógio do Aquaman

Quem assistir à próxima aventura de ação Aquaman 2: O Reino Perdido pode esperar descobrir a melhor engenharia de IWC Schaffhausen no universo submarino. A divisão experimental XPL da IWC, equipou os vilões Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, e Dr. Stephen Shin, interpretado por Randall Park, com relógios que brilham intensamente em vermelho ou azul. Esses protótipos inspiraram duas notáveis edições limitadas na coleção Aquatimer do fabricante suíço de relógios de luxo.

O Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month está disponível em duas versões, ambas com mostradores e ponteiros pretos.

Inspirado nas cores brilhantes dos relógios conceituais do filme, o primeiro (Ref. IW379405) apresenta Super-LumiNova vermelho no mostrador, nos ponteiros e na moldura interna rotativa que indica o tempo de mergulho, enquanto o segundo apresenta azul (Ref. IW379406). A Super-LumiNova é um composto cerâmico de alta tecnologia misturado com pigmentos luminosos que se comporta essencialmente como uma bateria de armazenamento de luz, usando um fenômeno físico chamado fosforescência.

A energia luminosa absorvida da luz solar ou artificial faz com que os elétrons no material entrem em um estado de energia mais alto, onde essa energia é armazenada. Quando os elétrons retornam ao seu estado normal, eles emitem a energia absorvida como luz visível, fazendo com que o material brilhe intensamente no escuro ou sob a água. Ambas as novidades apresentam caixas, anéis da tampa traseira, coroas e botões feitos do Ceratanium patenteado pela IWC. Com diâmetros de caixa de 49 milímetros, estão entre os maiores relógios já produzidos pela IWC.

Calendário perpétuo

A principal característica funcional desses relógios é o calendário perpétuo com displays digitais. A data e o mês são exibidos com a ajuda de discos rotativos em formato digital no mostrador, tornando a leitura especialmente fácil e intuitiva.

O calendário perpétuo é mecanicamente programado para reconhecer automaticamente os diferentes comprimentos dos meses e os anos bissextos. Como resultado, a combinação "29" e "02" aparecerá apenas uma vez a cada quatro anos no mostrador.

O calibre 89802, fabricado pela IWC, aciona a complicação do calendário por meio de um único impulso noturno. O movimento também oferece uma função de cronógrafo, que exibe as horas e minutos parados combinados em um totalizador às 12 horas para melhor legibilidade.

O sistema de enrolamento de dupla catraca converte movimentos da massa oscilante em ambas as direções em energia para a mola principal, acumulando eficientemente uma reserva de energia de 68 horas. O rotor em um design técnico foi enegrecido em um elaborado processo de niquelagem e pode ser admirado através do fundo de caixa em vidro de safira transparente.

O Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month apresenta o sistema de bezel rotativo externo/interno da IWC para definir o tempo de mergulho, ajudando os mergulhadores a controlar seus níveis de oxigênio e garantindo que não retornem à superfície muito rapidamente. Ele combina a legibilidade aprimorada de uma moldura interna com a facilidade de uso de uma moldura externa rotativa.

O sistema SafeDive da IWC evita alterações não intencionais no tempo de mergulho, já que a moldura externa só pode ser movida no sentido anti-horário. Mesmo se um mergulhador mover acidentalmente a moldura, o tempo de mergulho nunca é prolongado e o tempo após o qual podem retornar à superfície sem a necessidade de paradas de descompressão não é excedido. Como todos os modelos Aquatimer, possui o sistema de troca rápida de pulseira IWC, permitindo uma fácil troca da pulseira de borracha preta.

Precisão em Movimento

Aquaman 2: O Reino Perdido se passa em um mundo alternativo que mescla realidade com fantasia, e cada detalhe é necessário para refletir isso. Adequadamente, os personagens humanos, Black Manta e Dr. Stephen Shin, são os que usam os relógios técnicos subaquáticos que brilham em vermelho e azul, respectivamente. A colaboração entre IWC e "Aquaman and the Lost Kingdom" combina a relojoaria e a narrativa, destacando a atenção aos detalhes que define tanto a relojoaria quanto a cinematografia.

O vídeo por trás das câmeras pode ser assistido no YouTube. O Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month está disponível em algumas boutiques selecionadas da IWC. Além disso, o relógio é elegível para registro no programa My IWC care, beneficiando-se de uma extensão de 6 anos para a garantia internacional limitada padrão de 2 anos, e vem com o certificado digital My IWC Passport.