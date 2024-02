Moda barata para a Geração Z: a arma secreta da Zara contra a Shein

A Inditex, proprietária da Zara, a maior empresa de fast fashion listada em bolsa em termos de vendas, está expandindo sua marca de baixo custo focada na geração Z, a Lefties, para contra-atacar a rival chinesa Shein, segundo informações da Reuters.

O rápido crescimento da Shein, um marketplace online sem lojas físicas, está pressionando varejistas como a Inditex e a H&M, da Suécia, a encontrar maneiras de responder aos seus preços baixos.

A Zara tornou-se menos competitiva desde que a Inditex começou a aumentar os preços em sua marca principal para proteger as margens de lucro da inflação e como parte de um movimento em direção a clientes mais sofisticados. Mas a empresa espanhola também está expandindo silenciosamente suas linhas de baixo custo.

A expansão da Lefties, que vende jeans por 17,99 euros (R$ 96), vestidos 7,99 euros (R$ 42) e bolsas por 5,99 euros (R$ 32), é parte fundamental dessa estratégia.

A Lefties, que começou como um outlet para as sobras da Zara, agora tem lojas em 17 países, incluindo Egito, México, Romênia, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Seu crescimento mostra que a Inditex quer uma posição no segmento de valor do mercado, mesmo enquanto aumenta os lucros na Zara, que é muito maior que a Lefties em termos de vendas e número de lojas.

A Shein, não listada, é a maior varejista de fast fashion do mundo, com uma participação de mercado estimada em 18%, de acordo com a Coresight Research.

No Instagram e no TikTok, a Lefties emprega estratégias semelhantes à Shein, apresentando micro-influenciadores na maioria de suas postagens - em contraste com a estética de alta moda do marketing de mídia social da Zara.

A Lefties ainda está agrupada sob a Zara nos relatórios financeiros da Inditex, o que significa que seus resultados não são públicos.

A Inditex não respondeu às perguntas da Reuters sobre as vendas e estratégias da Lefties. A empresa disse que a marca oferece suas próprias coleções para mulheres, homens e crianças há mais de duas décadas.

O número de compradores da Shein na Espanha aumentou para 5,2 milhões em 2023, de 421.000 cinco anos atrás, mas o grupo chinês ainda está bem atrás da Zara e da Primark, segundo estimativas da Kantar sobre o mercado.

Perguntada sobre a Lefties pela Reuters, a Shein disse que não comenta sobre outras empresas. A varejista disse que abrirá "várias" lojas temporárias na Europa este ano após fazer pop-ups em cidades como Berlim, Londres, Paris e Roma no ano passado.

A Primark disse que não comenta sobre concorrentes. No ano passado, a Lefties abriu suas primeiras lojas na Romênia e na Turquia e adicionou lojas nos Emirados Árabes Unidos, onde opera por meio de parceiros de franquia.

Isso acontece mesmo enquanto a Zara e outras marcas da Inditex, incluindo Bershka e Pull&Bear, estão reduzindo o número de lojas globalmente. No geral, a Inditex teve 585 lojas a menos até 31 de outubro de 2023 do que no ano anterior.