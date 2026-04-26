Quais são os próximos lançamentos da chinesa Leapmotor no Brasil

Hangzhou (China)* - A Leapmotor desembarcou no Brasil em novembro do ano passado com o modelo C10 (R$ 204.990) e acaba de ampliar sua gama com o B10, de R$ 182.990. Agora, a marca chinesa da Stellantis prepara uma nova ofensiva para o mercado nacional.

A missão para 2026 é vender 1 milhão de carros globalmente — marca próxima ao 1,2 milhão de automóveis que já comercializou desde 2019, quando surgiu.

Na última quarta-feira, 22, a Leapmotor apresentou em sua sede, em Hangzhou, os modelos candidatos a incrementar a oferta no Brasil.

Para 2027, está praticamente certa a chegada do A10. Construído sobre a plataforma Leap 3.5, a mesma do B10, trata-se de um SUV compacto — rival portanto de Toyota Yaris Cross, Nissan Kicks e companhia — elétrico de 204 cv de potência, 20,4 kgfm de torque e cerca de 500 km de autonomia. Por aqui, deverá adotar seu nome fora da China: B03X.

Na outra ponta da gama está o D19, um SUV de 4,91 metros de comprimento e muito luxuoso, com direito a banco traseiro reclinável eletricamente, sistema de som com 23 alto-falantes e até gerador de oxigênio para garantir a qualidade do ar da cabine.

Plano no Brasil e na América do Sul

Head da Leapmotor para a América do Sul, Felipe Daemon garante que nenhum modelo da marca está fora dos planos da empresa.

“Neste momento, todos estão passando por nosso processo de estudo de viabilização comercial, o que inclui clínica com potenciais clientes, entre outros recursos. Temos condições de trazer qualquer produto”, revela.

Isso vale inclusive para o sedã B01 e o hatch Lafa S, integrantes de segmentos sufocados pelos SUVs.

Os próximos passos da Leapmotor no Brasil incluem a produção dos modelos B10 e C10 em Goiana (PE), a combinação da tecnologia REEV (sigla em inglês para veículos elétricos com extensor de autonomia) com motor flex e o lançamento do C16, SUV de sete lugares exibido pela marca no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.