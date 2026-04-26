Conta de luz fica mais cara em maio, confirma Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira, 24, que a bandeira tarifária de maio será amarela, o que deixará a conta de luz mais cara para os consumidores brasileiros.

Com a mudança, haverá cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Segundo a agência, a decisão foi tomada por causa da redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que diminui a geração de energia pelas hidrelétricas e exige maior acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.

Bandeira verde havia sido mantida até abril

De janeiro a abril de 2026, a bandeira tarifária permaneceu verde, sem cobrança extra na conta de energia, refletindo condições mais favoráveis de geração no país.

Agora, com a piora no cenário hidrológico, a Aneel optou pelo acionamento da bandeira amarela.

Entenda como funciona a cobrança

As bandeiras tarifárias indicam o custo real da produção de energia no país.

Quando há maior disponibilidade de água nos reservatórios e maior geração hidrelétrica, a bandeira tende a permanecer verde, sem cobrança adicional.

Já em períodos de menor volume de chuvas, quando é necessário acionar termelétricas, a conta de luz pode receber cobranças extras, como ocorre agora com a bandeira amarela.

Recomendações

Com a mudança, a Aneel reforçou a importância de hábitos mais eficientes no consumo de energia, para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.

O que significa cada cor e quanto custa?