Conta de luz fica mais cara em maio, confirma Aneel

Conta de luz ficará mais cara em maio com bandeira amarela (Andrzej Rostek/Getty Images)
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Publicado em 26 de abril de 2026 às 16h07.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira, 24, que a bandeira tarifária de maio será amarela, o que deixará a conta de luz mais cara para os consumidores brasileiros.
Com a mudança, haverá cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.
Segundo a agência, a decisão foi tomada por causa da redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que diminui a geração de energia pelas hidrelétricas e exige maior acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.
De janeiro a abril de 2026, a bandeira tarifária permaneceu verde, sem cobrança extra na conta de energia, refletindo condições mais favoráveis de geração no país.
Agora, com a piora no cenário hidrológico, a Aneel optou pelo acionamento da bandeira amarela.
As bandeiras tarifárias indicam o custo real da produção de energia no país.
Quando há maior disponibilidade de água nos reservatórios e maior geração hidrelétrica, a bandeira tende a permanecer verde, sem cobrança adicional.
Já em períodos de menor volume de chuvas, quando é necessário acionar termelétricas, a conta de luz pode receber cobranças extras, como ocorre agora com a bandeira amarela.
Com a mudança, a Aneel reforçou a importância de hábitos mais eficientes no consumo de energia, para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.