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Conta de luz fica mais cara em maio, confirma Aneel

Consumidores pagarão adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh

Conta de luz ficará mais cara em maio com bandeira amarela (Andrzej Rostek/Getty Images)

Conta de luz ficará mais cara em maio com bandeira amarela (Andrzej Rostek/Getty Images)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16h07.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira, 24, que a bandeira tarifária de maio será amarela, o que deixará a conta de luz mais cara para os consumidores brasileiros.

Com a mudança, haverá cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Segundo a agência, a decisão foi tomada por causa da redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que diminui a geração de energia pelas hidrelétricas e exige maior acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.

Bandeira verde havia sido mantida até abril

De janeiro a abril de 2026, a bandeira tarifária permaneceu verde, sem cobrança extra na conta de energia, refletindo condições mais favoráveis de geração no país.

Agora, com a piora no cenário hidrológico, a Aneel optou pelo acionamento da bandeira amarela.

Entenda como funciona a cobrança

As bandeiras tarifárias indicam o custo real da produção de energia no país.

Quando há maior disponibilidade de água nos reservatórios e maior geração hidrelétrica, a bandeira tende a permanecer verde, sem cobrança adicional.

Já em períodos de menor volume de chuvas, quando é necessário acionar termelétricas, a conta de luz pode receber cobranças extras, como ocorre agora com a bandeira amarela.

Recomendações

Com a mudança, a Aneel reforçou a importância de hábitos mais eficientes no consumo de energia, para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.

O que significa cada cor e quanto custa?

  • Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
  • Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;
  • Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido;
  • Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
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