Recordistas da Maratona de Londres usavam tênis ultraleve da Adidas

Enquanto atletas e torcedores se maravilham com não um, mas dois homens quebrando a até então impensável barreira das duas horas na Maratona de Londres deste ano, a alemã Adidas também saiu como uma das protagonistas do feito — com seus tênis nos pés dos líderes.

Realizada desde 1981, a prova britânica é uma das seis que compõem as World Marathon Majors, circuito que reúne as maratonas mais prestigiadas do mundo, ao lado de Boston, Berlim, Chicago, Nova York, Tóquio e Sydney. É também a maior em número de inscritos, com cerca de 56 mil concluintes em 2025, e tradicionalmente atrai a elite global em busca de tempos rápidos no percurso plano da capital inglesa.

Neste domingo, o queniano Sebastian Sawe e o etíope Yomif Kejelcha cruzaram a linha de chegada usando o novo modelo ultraleve da marca alemã, com preço de US$ 500. Sawe venceu com 1h59min30, estabelecendo o recorde mundial e se tornando o primeiro atleta a correr uma maratona oficial abaixo de duas horas. Kejelcha terminou apenas 11 segundos depois, em sua estreia na distância — um resultado que também entra para a história.

Na prova feminina, a etíope Tigst Assefa manteve o domínio e venceu com 2h15min41, superando novamente o recorde em provas exclusivamente femininas. Ela abriu vantagem sobre a queniana Hellen Obiri na reta final, em uma disputa decidida nos quilômetros finais. Assefa també usava o modelo da Adidas.

Os super tênis no centro da corrida

O ponto em comum entre os protagonistas foi o uso do Adizero Adios Pro Evo 3, novo modelo da Adidas lançado dias antes da prova, com apenas 97 gramas. Trata-se da versão mais leve já produzida dentro da categoria de tênis de alta performance que vem transformando as corridas de longa distância na última década.

“Isso é uma prova dos anos de trabalho duro e dedicação que eles dispensaram, ao lado de nosso time de inovação, que desenvolveu um supershoe que abre uma nova era”, disse Patrick Nava, gerente-geral de corrida da Adidas, em declaração à Bloomberg.

Na prova feminina, Obiri utilizou um modelo da On, marca investida por Roger Federer e pela família Lemann. O tênis, sem cadarço e produzido com tecnologia automatizada, também faz parte da nova geração de calçados voltados à performance.

O resultado em Londres reforça uma tendência iniciada nos últimos anos. Em 2019, Eliud Kipchoge já havia corrido abaixo de duas horas, em Viena, mas em um evento não oficial organizado pela Nike, com condições controladas. Desta vez, a marca foi superada em uma prova válida, sem o mesmo nível de suporte externo.