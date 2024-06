Impressão digital têxtil da Epson marca o início de uma nova era para a indústria

De tempos em tempos, o surgimento de novas tecnologias pode redefinir processos e indústrias com décadas ou séculos de história. Mais do que apenas trazer possibilidades inéditas de produção, a inovação também tem a capacidade de reduzir custos e o impacto ao meio ambiente. É o que acontece com a impressão digital têxtil, tecnologia na qual a Epson é líder de mercado e que tem trazido inúmeras novidades para a indústria têxtil no Brasil.

Estabelecida há pouco mais de uma década, a impressão digital têxtil da Epson avança rapidamente trazendo inúmeras possibilidades para estilistas, pequenos ateliês ou grandes indústrias.

Entre elas, está a de produzir estampas com agilidade, com alta qualidade e uma variedade de materiais. Hoje, as soluções da Epson funcionam não só para matérias-primas comuns como poliéster e algodão, mas também para fibras naturais e tecidos sofisticados como seda, linho, lã e rayon.

Potencial criativo



Uma amostra dessa versatilidade pôde ser conferida no mês de maio durante o evento Fashion Meet by Epson, realizado pela companhia japonesa em parceria com o estilista Alexandre Herchcovitch, que comemora em 2024 seus 30 anos de carreira: no evento, o criador e parceiro da empresa há cerca de três anos, mostrou uma série de peças criadas com ajuda das impressoras industriais da Epson, de camisetas para o dia a dia até vestidos de festa, todos estampados, misturando diferentes influências e formas de utilização de tecidos.

Segundo ele, que tem uma impressora têxtil da empresa em seu ateliê em São Paulo, a tecnologia aumenta seu potencial criativo. “Hoje, quando tenho ideia de uma estampa, consigo ver o resultado pronto da produção numa roupa em 1 hora. No processo tradicional da indústria, levo semanas apenas para saber se deu certo ou não”, conta Herchcovitch.

Além da rapidez, outra vantagem da impressão digital têxtil, de acordo com o estilista, é a redução da quantidade de material gasto. “O método tradicional de estamparia exige a compra de milhares de metros de uma mesma estampa. Se você erra, tem de estocar esse produto e criar uma liquidação. Se ninguém comprar, tudo pode acabar indo para o lixo”, diz Herchcovitch.



Com a impressão digital, porém, é diferente. “Com uma impressora têxtil da Epson, é possível imprimir sob demanda, reduzindo não só o custo de estoque, mas também o potencial de desperdício”, ressalta Evelin Wanke, diretora-executiva de Vendas e Produtos da linha Industrial da Epson no Brasil.

Redução de custos



Além de reduzir o desperdício da produção, a impressão digital têxtil também é mais amigável ao meio ambiente em qualquer volume de produção, desde a escala artesanal até grandes lotes para indústrias e confecções.

“Nossas impressoras conseguem reduzir em até 90% o consumo de água em uma estamparia, além de reduzir em até 40% as emissões de carbono, até 30% o uso de energia elétrica e até eliminar estoques”, ressalta Evelin. “Mais do que apenas ser econômico, é uma produção que também está em linha com as demandas de uma nova geração de consumidores, mais preocupada com o meio ambiente.”

Para quem está buscando alternativas na indústria têxtil, outra vantagem da impressão digital é a escalabilidade. “No modelo tradicional, é necessário muito espaço, infraestrutura e mão de obra. Já no digital, dá para ter um parque de impressão a partir de um espaço com 20 m² e escalar a produção com o tempo”, destaca Fábio Neves, vice-presidente de Vendas e Marketing e Produtos da Epson Américas.

Atende a todas as demandas



Outra vantagem de quem adota a impressão digital é a capacidade de personalização de produtos – algo que também está em linha com o comportamento das novas gerações de consumidores.

“Os consumidores buscam cada vez mais produtos exclusivos e personalizados, algo que a impressão digital atende de forma eficiente e que torna viável a criação de novas coleções por semana, com caráter especial ou limitado”, avalia Neves.

Essa capacidade de individualizar a produção é algo que já se vê, por exemplo, no ateliê de Alexandre Herchcovitch. “Hoje, quando fazemos roupas sob medida, todas as entregas são feitas numa capa de tecido especial, que vai com o nome da pessoa impresso. É algo que muda a percepção do cliente”, destaca o estilista.

Atenção com o Brasil

Mais do que apenas trazer seus equipamentos para a indústria têxtil brasileira, um setor que fatura quase R$ 200 bilhões ao ano, a Epson trabalha lado a lado com quem vive essa realidade todos os dias.

Com décadas de experiência no país, a empresa japonesa pesquisa e desenvolve soluções com base nas necessidades das companhias e criadores daqui – um exemplo citado por Fábio Neves é a tecnologia de sublimação, observada pela Epson no Brasil, aperfeiçoada globalmente e que impulsiona a indústria ao permitir a produção de lotes personalizados, seja em peças prontas, seja com tecidos em rolo.

Neves destaca ainda que a empresa tem uma rede de assistência técnica espalhada pelo país para atender seus clientes, desde pequenos empreendedores até grandes indústrias.