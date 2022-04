Ideias de closet de vidro para decoração de quarto

Nos últimos anos, as decorações de interiores têm ganhado uma contribuição incrível das novas tecnologias, ficando muito mais sofisticadas.

De fato, os projetistas têm se esforçado para criar soluções mais bonitas e funcionais, atendendo melhor às necessidades dos clientes. E também surgiram ou ressurgiram setores nas arquiteturas, como closet, despensa e depósitos.

Aliás, falando destes ambientes embutidos, eles podem ser projetados para serem fechados, abertos ou fechados com transparência. E isso seria para deixar à vista os objetos que gostaríamos.

Um exemplo são os closets de vidro para decoração de quarto, uma estrutura diferenciada que tem aparecido bastante em propostas de arquitetura de casas modernas. Confira mais detalhes a seguir.

A tendência dos closets de vidro

Nos imóveis norte-americanos, veríamos mais a aplicação do conceito "walking in closet", como um pequeno depósito para os corredores. Já no Brasil, as pessoas apreciam ter o closet no quarto, resultando em uma planta mais flexível. E embora reservado e fechado, o closet pode ser requintado, muito bem personalizado, com detalhes em gesso, papel de parede e mais, terminando com as placas de vidro.

E essa solução do closet de vidro chegou realmente para revolucionar as propostas de decoração de quarto. Trata-se de uma estética bastante peculiar - perfeita, se pensarmos em cômodos menores. Desse modo, closets compactos parecem mais amplos, justificando toda a belíssima transparência. O fato é que essa estratégia de design transforma totalmente os ambientes de quartos, como nas imagens deste texto.

"(...) o quarto é normalmente o espaço mais íntimo de um ambiente, onde o morador passa a maior parte do tempo e deseja expressar com mais intensidade a sua personalidade. Então, saber como montar o closet de vidro e quais elementos incluir no local pode deixar o cliente muito mais satisfeito." - trecho de reportagem Biancogres.

Por que vidro em closets?

'Closets de vidro' justamente tem esse nome por sua arquitetura. Abertos ou transparentes, são um estilo de decoração cada vez mais comum, seja em hotéis ou em lojas, agora chegando também nas residências. A estrutura dos armários pode ser feita de madeira, gesso ou alvenaria. Mas o fechamento é de vidro, ou seja, com o interior visto pelo lado de fora.

De certo modo, é bastante atraente ver elementos de vestuário de que se tem orgulho - como bolsas de grife e sapatos da moda - deixados expostos na decoração do quarto. Mas, ao mesmo tempo, protegidos contra pé e outros resíduos - que poderiam manchá-los ou danificá-los.

"Inserir o vidro na decoração é uma maneira de trazer mais modernidade e elegância para um ambiente.", "Quando esse elemento (o closet comum) é montado como um closet de vidro, a proposta pode ficar ainda mais interessante." - Biancogres.

Que vidro utilizar no closet?

Os closets de vidro costumam ser fechados com placas de vidro temperado laminado, com lâminas transparentes ou em tonalidades como fumê. Mas a beleza disso pode ser ameaçada pela falta de manutenção no ambiente. Isso quer dizer que a limpeza do lado de fora deve ser constante, inclusive para eliminar aquelas marcas de dedos recorrentes nas portas.

Claro que não podemos nos esquecer da organização interna desse roupeiro, como zonas de cabideiros e prateleiras. Se tudo estiver em ordem, será mais fácil o acesso às peças, já fazendo a pré-seleção sem nem mesmo fazer a abertura das portas. Ao pecar no cuidado com o closet, o morador estará comprometendo o visual do seu próprio quarto.

E como ordenar os objetos dentro do closet de vidro? Bem, pode ser por um sistema classificando as peças por tamanho, cores - talvez em degradê -, ocasião de uso, e mais.

Aliás, vale apostar nos cabides com design mais bonito, como as estruturas metalizadas em rose gold e dourado - revestimento tendência em 2022 - ou ainda com espuma e tecido estampado.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

