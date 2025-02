11 hotéis para quem busca fugir do agito do Carnaval

O Carnaval é um dos feriados mais aguardados do ano, marcado por festas e desfiles por todo o Brasil. No entanto, enquanto multidões aproveitam para se jogar na folia, há quem prefira escapar do agito da data e investir em dias de descanso.

Para aqueles que buscam tranquilidade e experiências personalizadas durante o feriado prolongado, selecionamos 11 hotéis no Brasil e no exterior que oferecem o refúgio perfeito durante o período. Confira.

Sudeste

Fasano Boa Vista (Porto Feliz - SP)

Rodeado de natureza, o Fasano Boa Vista é o destino certo para o público que busca um respiro ou até mesmo uma conexão mais profunda com a natureza neste Carnaval.

Localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, o hotel, idealizado por Gero Fasano e assinado pelo consagrado Isay Weinfeld, mescla a despretensão da vida no campo com o conforto e a tradição inerentes à marca Fasano. Com experiência personalizada e serviço da mais alta qualidade, o hotel conta com Lobby Bar, restaurante referência em alta gastronomia, lago natural perfeito para um mergulho a qualquer hora do dia, externa de borda infinita, deque com espreguiçadeiras, pool bar, quadras poliesportivas, de tênis e de beach tênis, campos de futebol e paintball e pista de triatlo com percurso para ciclismo e corrida com 3,4 quilômetros de extensão.

Serviço: Endereço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900. WhatsApp: (15) 99111-5550. E-mail: fbv@fasano.com.br

Palácio Tangará (São Paulo)

O luxuoso Palácio Tangará preparou um pacote especial com programação para toda a família, entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. No sábado, o hotel oferece sua tradicional Feijoada no Pateo do Palácio, a partir das 13h, acompanhada de música ao vivo. No mesmo dia, acontece o Pool BBQ, disponível para ser adquirido à parte, das 13h até 16h, com menu que inclui frutos do mar, chorizo, picanha black angus, vegetais grelhados e outras delícias preparadas na brasa.

No domingo, o pacote inclui o Sunday Brunch, das 13h às 16h, no restaurante Pateo do Palácio, com música ao vivo em um ambiente ao ar livre. Além disso, os hóspedes podem adquirir à parte um momento com Champagne & Caviar Bar, além de Bar de Crudos, servidos à la carte na piscina do hotel.

A programação também oferece jazz ao vivo de sexta a terça-feira, às 19h, como parte do Tangará Groove, uma oportunidade perfeita para degustar drinks clássicos ou autorais enquanto aprecia boa música no elegante Piano Lounge do hotel.

Para os pequenos, a recreação infantil monitorada acontece diariamente, das 10h às 18h, garantindo diversão e atividades especiais no Kids Club. Os hóspedes ainda podem aproveitar a estrutura completa do Palácio Tangará, que inclui os tratamentos exclusivos do Lancôme Absolue Spa, a gastronomia do estrelado restaurante Tangará Jean-Georges, além de academia completa, piscina semiolímpica interna e externa e muito mais.

O pacote já está disponível para reserva através do site do hotel, com valores a partir de R$ 13.874, e inclui hospedagem de três noites para duas pessoas na categoria escolhida, café da manhã servido no restaurante Tangará Jean-Georges, estacionamento para um veículo e atividades da programação (recreação infantil, feijoada, Sunday Brunch, Tangará Groove).

Serviço: Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo. Telefone: (11) 4904-4040. Reservas: (11) 4904-4001 Site: http://www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Nordeste

Koloa Concept Hotel (Cajueiro da Praia - PI)

Recém-inaugurado, o Koloa Concept Hotel, localizado em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí conta com 26 suítes exclusivas. Durante os dias de Carnaval, a propriedade preparou uma programação voltada para o bem-estar e wellness com contato direto com a natureza. O hotel oferecerá aulas de kitesurf e ioga, além de música ao vivo com artistas locais. Além disso, os hóspedes poderão aproveitar experiências gastronômicas com dois festivais de frutos do mar. Os pacotes começam em no mínimo 4 diárias e estão disponíveis através do site koloaconcepthotel.com.br ou Instagram @koloahotel.

Serviço: Endereço: 2°55'29.5"S 41°20'44.2 - W, Cajueiro da Praia - PI. Telefone: (86) 99403-2088

1 /7 OKEAN 57. (OKEAN 57)

2 /7 OKEAN52. (OKEAN52.)

3 /7 OKEAN52. (OKEAN52.)

4 /7 Iate Sessa Marine. (Iate Sessa Marine.)

5 /7 Armatti 370 Solarium: barco queridinho dos brasileiros. ()

6 /7 Ferretti Yachts 670. (Ferretti Yachts 670.)

7/7 Plataforma deslizante na traseira funciona como deck privativo (Ferretti Yachts 550)

BA’RA Hotel (João Pessoa - PB)

João Pessoa tem se destacado como um dos destinos mais procurados do Brasil devido às suas belezas naturais, mas também por possuir uma rica herança cultural e histórica. Localizado na orla de Cabo Branco, a mais cobiçada da cidade, o BA’RA Hotel preparou uma programação para o Carnaval para quem quer se desconectar para curtir as instalações do hotel ou ficar com o pé na areia.

No sábado, os hóspedes poderão aproveitar o final de tarde na piscina com DJ. Já no domingo, haverá a clássica feijoada no buffet e na segunda-feira samba no rooftop. Para quem deseja viajar em família, o hotel oferece um kids club com monitores e, para os adultos, inúmeras opções de massagens e terapias no SPA. Para quem prefere atividades outdoor, o hotel também oferece passeios de lancha com capacidade de até 14 pessoas em um tour exclusivo para desbravar as belezas naturais da capital da Paraíba.

Serviço: Endereço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB. Telefone: (86) 99403-2088 Site: barahotel.com.br E-mail: reservas@barahotel.com.br.

Txai Resort Itacaré

Localizado na Costa do Cacau, no sul da Bahia, o Txai Resort Itacaré é membro do grupo Relais & Châteaux e oferece uma programação especial de Carnaval com atividades para toda a família. Durante o feriado, o resort disponibiliza pacotes de 4 e 7 noites a partir de 28 de fevereiro, incluindo opções de bem-estar e lazer. Para os interessados em aventura, o resort oferece aulas de surf, capoeira e passeios pelas fazendas de cacau da região, disponíveis mediante contratação adicional.

Já o público infantil terá programação especial, com atividades para crianças a partir de 4 anos, como customização de abadás, Bailinho com marchinhas de Carnaval e o Bloco Txaitaruguinhas. As crianças também participam de uma caminhada guiada por um biólogo para conhecer o projeto Txaitaruga, onde observam de perto o processo de proteção das tartarugas e o nascimento dos filhotes.

Durante o Carnaval, o resort oferece programas de 4 e 7 noites, de 28/2 a 9/3, em hospedagem com pensão completa (exceto bebidas alcoólicas e não-alcoólicas). Os programas de 4 noites começam em R$ 34.410, com transfer IN/OUT do Aeroporto de Ilhéus.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48. Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com. Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: Latam, Gol e Azul.

1 /13 Rendez-Vous: Tartare de Boeuf. (Rendez-Vous: Tartare de Boeuf.)

2 /13 Belô Café: Tartare de Angus com Broa de Milho. (Belô Café: Tartare de Angus com Broa de Milho.)

3 /13 Tuy Cocina: Steak Tartar. (Tuy Cocina: Steak Tartar.)

4 /13 Varanda Dinner: Filet au poivre. (Varanda Dinner: Filet au poivre.)

5 /13 Trio: Filet Au Poivre. (Trio: Filet Au Poivre.)

6 /13 ICI Brasserie: Boeuf Bourguignon. (ICI Brasserie: Boeuf Bourguignon.)

7 /13 Le Napoleon: Boeuf Bourguignon. (Le Napoleon: Boeuf Bourguignon.)

8 /13 Flora Bar: Frango à Cordon Bleu. (Flora Bar: Frango à Cordon Bleu.)

9 /13 Èze: File Rossini. (Èze: File Rossini.)

10 /13 Sto Chico Padaria: Croissant. (Sto Chico Padaria: Croissant.)

11 /13 ICI Brasserie: mousse au chocolat (ICI Brasserie: mousse au chocolat)

12 /13 Hospedaria: Mousse de Chocolate. (Hospedaria: Mousse de Chocolate.)

13/13 Gomo Bar: Boulevardier. (Gomo Bar: Boulevardier.)

Vila Selvagem (Fortim, CE)

Para quem escolheu o Carnaval para relaxar, a cidade de Fortim oferece um mar calmo com piscinas naturais. Em uma área de 20 mil metros quadrados e com 33 acomodações de luxo, o Vila Selvagem foi idealizado por empresários franceses, e se tornou reconhecido por sua hospitalidade. A estrutura conta com jardim, onde estão as acomodações, restaurante e bar com vista para o mar, duas piscinas e um complexo com seis quadras de padel e tênis.

O pacote de Carnaval, de 28 de fevereiro a 5 de março, para casal, tem valores entre R$ 12.400 e R$ 22.800. E para uma família de quatro pessoas, o valor do período é de R$ 27.400. As diárias incluem café da manhã.

Serviço: Endereço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com Tel. (88) 99990-5555. Site: vilaselvagem.com

Sul

Lapinha Spa (Lapa - PR)

Entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, a Lapinha Spa promove a Quinzena de Carnaval. O programa oferece música ao vivo e partidas de beach tênis. Além de momentos de diversão e conexão, os hóspedes podem relaxar com as opções oferecidas pelo spa, como ioga, caminhadas ao ar livre, escalda-pés, sessões de Sound Healing e palestras com temas nutricionais, guiadas pela equipe de nutrição, e palestras médicas, conduzidas pela equipe médica da Lapinha. O spa também conta com diversos tratamentos e massagens na clínica, que proporcionam uma experiência completa de cuidado e relaxamento.

Com 52 anos de história, a Lapinha Spa é o primeiro spa médico do Brasil. Localizada em uma fazenda de 550 hectares certificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Lapinha utiliza solo livre de agrotóxicos e prioriza uma alimentação Ovolactovegetariana, baseada em alimentos orgânicos e água alcalina de pH 8,2.

Entre os destaques, está o Mayr Prevent, um tratamento voltado ao equilíbrio da microbiota intestinal. Suas práticas e atividades, como trilhas e jardinagem, reforçam a integração entre corpo, mente e natureza, tornando-a uma referência no setor de bem-estar.

Para mais informações ou reservas, entre em contato pelo telefone (41) 3622-1044.

Destinos internacionais

Fasano Punta del Este (Uruguai)

Punta del Este, no Uruguai, é um dos destinos mais badalados da América do Sul. Ideal para escapadas restauradoras, a pequena cidade-balneário, que fica a cerca de uma hora de distância da capital, Montevidéu, oferece opções versáteis que agradam todos os gostos. De praias e beach clubs aos cassinos, galerias de arte e excelentes restaurantes, Punta reúne atrações que agradam aos viajantes mais exigentes e experientes.

E é justamente nesse cosmopolita e sofisticado balneário que fica uma das únicas propriedades do Grupo Fasano fora do Brasil: o Hotel Fasano Las Piedras, instalado no topo de um vasto planalto às margens do rio Maldonado, com vista panorâmica para os arredores.

Os hóspedes podem optar por ficar em bangalôs com vista panorâmica e amplos terraços privativos, perfeitos para quem busca relaxamento sem dispensar o conforto e a sofisticação tradicionais do Grupo Fasano durante o Carnaval. Para quem busca uma experiência mais conectada, a Locanda Fasano tem ainda suítes e apartamentos em um edifício anexo, com passagem ao restaurante Fasano, de onde se avista uma das mais privilegiadas paisagens de toda a região, com solarium, lounge, bar e piscina privativa.

Serviço: Endereço: Cno. C. Egusquiza y Paso del Barranco, S/N - La Barra, Punta del Este. Telefone: +598 4267-0000 WhatsApp: +598 9282-8730 E-mail: puntadeleste@fasano.com.br

Tivoli Avenida Liberdade (Lisboa)

A cidade portuguesa combina história, boa gastronomia e clima ameno no inverno europeu. Em março, Lisboa tem temperaturas agradáveis para o inverno europeu. É um convite para caminhadas ao ar livre sem o rigor do frio extremo.

Por mais de 90 anos, o Tivoli Avenida Liberdade é um marco na hotelaria lisboeta. A Avenida da Liberdade, conhecida por suas alamedas arborizadas e boutiques de luxo, abriga o icônico hotel que se destaca por sua localização privilegiada no coração da cena sofisticada de compras, gastronomia e cultura da cidade. Ao longo dos anos, recebeu personalidades importantes, desde membros da realeza até estrelas do cinema, consolidando sua reputação como um dos hotéis mais elegantes de Portugal. Para relaxar, o hotel conta com o Anantara Spa, um verdadeiro oásis de tranquilidade, onde é possível desfrutar de tratamentos de spa inspirados em terapias asiáticas e ocidentais.

Serviço: Endereço: Av. da Liberdade, 185 1269-050 Lisboa, Portugal 1250-135. Telefone: +351 21 319 89 00 E-mail: avenidaliberdade@tivoli-hotels.com

Fasano New York (Estados Unidos)

Em uma das avenidas mais famosas do mundo, o Fasano Fifth Avenue foi inaugurado em abril de 2021. O hotel possui 15 andares com quartos com vista para o Central Park e para o horizonte de Manhattan. O edifício também conta com um bar intimista e privativo, o Fasano Fifth Avenue Bar, idealizado por Gero Fasano e projetado por Thierry W. Despont.

Serviço: Endereço: 5th Avenue, 62nd - 63rd Streets, 815 – Manhattan, New York. Telefone: +1 646 512 00 89. E-mail: reservations@fasanofifthavenue.com

Our Habitas Atacama (Chile)

Para aqueles que buscam um ritmo diferente, moldado pelo silêncio do deserto, pela vastidão do altiplano andino e pela beleza crua da natureza, não há retiro melhor do que o Deserto do Atacama. Frequentemente descrito como um cenário de outro mundo, o Deserto do Atacama é um lugar de extremos. O deserto não polar mais seco do planeta se estende pelo norte do Chile, oferecendo uma paisagem de contrastes com vulcões, salares e vales lunares.

Em San Pedro de Atacama, o Our Habitas Atacama proporciona uma experiência imersiva e regenerativa. As manhãs podem começar com uma sessão de ioga sob um céu infinito, seguida de excursões guiadas ao Valle de la Luna, onde a paisagem lembra a superfície de Marte. À tarde, os viajantes são convidados a relaxar nas águas termais curativas de Puritama ou testemunhar o espetáculo dos Gêiseres de El Tatio, onde o vapor sobe de forma impressionante contra o frio da manhã. À noite, a observação das estrelas se torna um evento imperdível, com alta altitude e céus sem nuvens, o Atacama proporciona um dos espetáculos celestes mais deslumbrantes do planeta.

Serviço: Endereço: Domingo Atienza 282, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile. Telefone: +56 552970218. WhatsApp: +56 939113664. E-mail: reservations.atacama@ourhabitas.com