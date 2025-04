Cápsula para além do café: Dolce Gusto e Kopenhagen lançam sabor inspirado em clássicos do chocolate

Da mesma forma que o café se reinventa em versões geladas, cremosas ou com aromas, as cápsulas também vêm ganhando novos territórios de sabor. Agora, a Nescafé Dolce Gusto amplia essa jornada com uma parceria com a Kopenhagen, que estreia com dois ícones da confeitaria brasileira: Lajotinha e Língua de Gato, nas versões mochaccino e chococino.

A novidade marca mais um passo na estratégia da Nestlé de trazer valor ao portfólio no Brasil e reforça a proposta da marca de transformar a experiência do café — e, agora, do chocolate — em casa. Ao unir a expertise em bebidas em cápsulas com o repertório de uma das marcas mais tradicionais do chocolate nacional, com quase 100 anos, a Dolce Gusto cria um novo capítulo para o consumo de cápsulas, que vai além da cafeína e mergulha em um novo sabor.

“Hoje, 20% do nosso negócio está voltado para a inovação — e essa, tão aguardada por nós e pelos consumidores, é a parceria mais relevante que teremos em 2025. Firmar colaborações com marcas importantes e clássicas do Brasil é uma jornada que já vem acontecendo nos últimos anos”, afirma Valéria Pardal, diretora-executiva de Cafés Nestlé, em entrevista à EXAME.

A colaboração inaugura uma série de lançamentos que reforçam a proposta da marca de oferecer experiências mais sofisticadas ao consumidor e amplia a conexão com o Grupo CRM — responsável também pelas marcas Brasil Cacau e Kop Koffee.

Valéria Pardal, diretora-executiva de Cafés Nestlé: colaborações com marcas importantes e clássicas do Brasil (Divulgação/Divulgação)

“A gente conseguiu reproduzir, em uma bebida, as experiências que temos com esses produtos icônicos dentro da loja. Isso abre novas portas: oportunidades de consumo, novos canais de distribuição, novos pontos de venda. E tem um objetivo por trás disso — nós, como Kopenhagen, estamos prestes a completar 100 anos. Acho que o desafio de toda marca com uma idade mais avançada é entender como conseguimos, cada vez mais, nos conectar com o público jovem, com as novas gerações que estão chegando. Não se trata apenas de rejuvenescer, mas de criar essa conexão”, destaca Pedro Velardo Neto, gerente de Marketing e Trade da Kopenhagen.

A parceria representa uma oportunidade estratégica de aproximação com o público e de criação de novas conexões. Com ela, a Kopenhagen expande sua presença para canais até então inéditos, como o varejo e as plataformas digitais da Dolce Gusto.

Essa aproximação entre os grupos integra uma estratégia maior da Nestlé para diversificar canais, acelerar a inovação e apostar em categorias de maior valor agregado, conectando marcas fortes com o desejo por experiências mais indulgentes.

Personalização da xícara

Desde 2021, a Dolce Gusto aposta em collabs com marcas da Nestlé, como Alpino, Moça, Galak, Nescau, Sensação, KitKat e Nescafé Gold.

“Quando olhamos para o mercado, o café era visto como uma bebida estimulante, hoje falamos como uma bebida de indulgência. O café, muitas vezes, passa a ser um ingrediente dentro de uma bebida maior. Como neste lançamento, o café é o protagonista, mas combinado com chocolate”, completa Valéria.

O movimento faz parte do plano da Nestlé para fortalecer o portfólio da Dolce Gusto como sinônimo de cafeteria em casa, com inovação constante e foco em sabores que despertam a memória afetiva. A escolha da marca como plataforma para essas colaborações se apoia justamente nesse posicionamento: ser um espaço de descoberta para diferentes paladares.

Uma xícara a mais

As bebidas indulgentes são vistas como uma xícara a mais durante o dia, segundo Valéria, “é justamente aí que entram as bebidas com mais layers. No caso de um chocottino, por exemplo, ou um mocaccino, são opções mais voltadas para o fim da tarde ou como uma sobremesa após o almoço ou jantar. Acreditamos que essas bebidas devem ocupar esse espaço da ‘segunda xícara’ nos lares dos consumidores.”

Manter os sabores já conhecidos foi uma diretriz essencial do processo. “A gente precisa ser sempre muito cuidadoso, tanto com a qualidade quanto com esses sabores, e garantir que eles sejam preservados por gerações. Qualidade e sabor são inegociáveis. E conseguimos reproduzir, na casa dos brasileiros, a experiência que temos na loja”, diz Pedro.

Chococino Língua de Gato: bebida inspirada no chocolate número 1 da Kopenhagen (Divulgação/Divulgação)

Para Valéria, o sabor preferido da segunda xícara — tanto dela quanto dos filhos — é a versão chococino da Língua de Gato, marca que é vendida desde a década de 1940 pela Kopenhagen. Já Pedro prefere o mochaccino de Lajotinha, bebida que combina o sabor da castanha-de-caju, da canela e do wafer.

Os produtos já estão à venda nos canais online da Dolce Gusto e, em breve, chegam também aos pontos físicos.