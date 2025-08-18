A exclusiva fragrância de um perfume que passa semanas envelhecendo em barricas de conhaque

Fundada em Paris em 1828, a Guerlain é uma das mais antigas casas de perfumes francesas. E o Habit Rouge é considerado um marco na história da maison. Em 2024, a nova versão Parfum, lançada no início do ano, já representa 86% do share entre os compradores da marca. Além disso, a linha permanece entre as quatro coleções masculinas mais vendidas da Guerlain.

Esse desempenho ocorre em um contexto de crescimento do mercado de fragrâncias masculinas no Brasil. Segundo o relatório de mercado da Circana (fevereiro de 2025), o segmento cresceu 15,4% em 2024. No mesmo período, a Guerlain apresentou crescimento levemente superior, com alta de 18,5%, consolidando seu portfólio e reforçando o papel estratégico da linha Habit Rouge.

Para comemorar os 60 anos do perfume, a marca lançou a edição especial limitada Habit Rouge Spirit Hennessy. Essa versão única resulta da união entre o Habit Rouge Parfum e dois barris de carvalho usados para a elaboração do conhaque Hennessy. Cada barril possui propriedades olfativas distintas, derivadas do envelhecimento da madeira.

Após a fragrância ser depositada nos barris, permanece por várias semanas para permitir a interação entre a madeira e os ingredientes da fórmula, revelando novas facetas olfativas. Em seguida, ocorre um processo de maturação e harmonização, que busca o equilíbrio ideal, gerando uma nova composição.

Como nasce o perfume

Delphine Jelk, diretora de criação olfativa da Guerlain, e Renaud Fillioux de Gironde, master blender da Hennessy, lideraram o desenvolvimento da criação (as duas marcas pertencem ao conglomerado de luxo LVMH). Segundo eles, “orquestrando a harmonia entre diversos elementos aromáticos, ambos criam composições capazes de despertar emoções profundas”.

O projeto nasceu da parceria entre o laboratório parisiense da Guerlain e as adegas “paradis” da Hennessy, onde repousam os conhaques mais famosos da marca, e envolve um método inédito de composição de fragrâncias aperfeiçoado em barris de carvalho, impregnados com notas amadeiradas e aveludadas.

Segundo a marca, o Habit Rouge Spirit Hennessy expressa a visão de um luxo orientado pelo tempo, já que sua composição evolui lentamente em contato prolongado com a madeira. A fragrância está disponível por R$ 1.121 na boutique online da Guerlain no Brasil.