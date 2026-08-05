Ex-chefe de gabinete de Lula pede para deixar campanha após empréstimo de investigada no caso INSS

O sociólogo Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, pediu na manhã desta quarta-feira, 5, para sair da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. A decisão foi oficializada em uma conversa entre Marcola e Lula. Ele foi chefe de gabinete do presidente e havia deixado o governo para atuar na campanha há duas semanas.

A saída ocorre após Marcola admitir que recebeu um empréstimo da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente. Segundo ele, o crédito foi quitado com R$ 249 mil.

Roberta e Lulinha são investigados pela Polícia Federal (PF) por suas relações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Entre os fatos investigados, está a suposta atuação de Lulinha para beneficiar o Careca do INSS junto ao Ministério da Saúde por meio da venda de cannabis medicinal à rede pública de saúde. Ambos negam qualquer irregularidade.

Um integrante do comando da campanha de Lula confirmou à EXAME que Marcola se reuniu com o presidente nesta quarta-feira. O sociólogo pediu para deixar a campanha e cuidar da própria defesa.

Em nota, Marco Aurélio colocou seus sigilos bancário e fiscal "integralmente à disposição da Justiça" e disse que "jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obtive junto a ela (Roberta), pago com a transferência bancária de R$ 249 mil".

O ex-chefe de gabinete de Lula diz que a movimentação teve "natureza estritamente privada", embora não explique por que não recorreu ao sistema bancário para obter o crédito pessoal.

"Já constituí advogado e o orientei a fazer uso de todos os documentos a fim de esclarecer os fatos. Sempre pautei minha atuação pública pela ética, compromisso e transparência. A quem apresenta especulações e ilações, respondo com fatos, documentos e a minha inteira disposição e tranquilidade de colaborar com a Justiça", termina a nota do sociólogo.

Quem é Marcola?

Marco Aurélio Santana Ribeiro é do círculo íntimo de Lula e conhecido por todos os aliados do presidente por cuidar de sua agenda. Mais do que isso, há anos é Marcola que faz e recebe ligações telefônicas em nome de Lula, que não possui celular.

Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mesma instituição em que se graduou, Marco Aurélio atua ao lado de Lula desde 2017, quando coordenou a agenda das caravanas "Lula pelo Brasil".

O sociólogo é casado com a jornalista Nicole Briones, que já administrou as redes sociais do petista durante o período em que Lula esteve preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, entre 2018 e 2019. Já no governo Lula, Nicole foi superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais da EBC, a estatal que reúne os meios de comunicação do governo federal. Ela pediu demissão em 2025 e, em seguida, assumiu o comando das redes sociais do PT.