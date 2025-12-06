Harmonização com café: 5 pratos que combinam com a bebida

Cafés: bebidas encorpadas harmonizam com queijos de sabor forte (Curly Courland Photografy/Getty Images)
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08h34.
Com a aproximação das festas de fim de ano, panetone, rabanada, bolinho de bacalhau e outros pratos entram no cardápio dos brasileiros. Nesse sentido, nada melhor do que harmonizar os salgados e as sobremesas das ceias com o cafezinho de todo dia.
Para deixar esse momento mais saboroso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) preparou um rápido guia de harmonização de café.
Primeiramente, é importante saber que o pairing de café consiste em combinar o grão com sabores semelhantes ou contrastantes. Logo, bebidas com amargor alto “dão match” com alimentos amargos ou doces e vice-versa. Desta forma, é possível harmonizar café e sobremesas ou café e queijos.
Segundo especialistas, o recomendado é tomar alguns goles de café e perceber os atributos sensoriais, depois se alimentar e beber novamente, verificando se os sabores indicam semelhança, contraste ou neutralidade.
Nesse processo de harmonização com café, é importante escolher grãos com o selo da ABIC, o que garante pureza e qualidade.
Uma boa pedida para quem gosta de cafés encorpados é acompanhar com queijos de sabor forte, como canastra ou outras opções de queijos curados e parmesão. Já quem prefere cafés suaves, o indicado é tomar a bebida acompanhada de queijos menos intensos, como queijo fresco, brie e ricota. Inclusive, uma dica é apostar em um latte, com leite vaporizado e leve espuma. Assim, adiciona-se textura e cremosidade à harmonização com café.
Sobremesa famosa pelas piadas sem graça no Natal, o pavê é ótimo de comer com um café mais amargo. O doce das camadas de chocolate é contraponto ao amargor, criando uma experiência enriquecedora. O contraste revela notas que poderiam passar despercebidas na degustação.
Seja pura ou até na torta, as nozes fazem parte da tradição natalina. Por isso, na hora de harmonizar essa castanha com café, a escolha perfeita é pelos grãos especiais do Brasil, com notas de castanhas e caramelo.
O principal produto do final de ano tem a massa com aroma de baunilha e frutas cristalizadas em açúcar, o que deixa o panetone adocicado. Desta forma, na lógica dos semelhantes, cafés doces harmonizam melhor, ainda que bebidas amargas sejam um excelente acompanhamento.
O doce preparado com um pão especial, mergulhado em leite e ovos, e até preenchido com doce de leite ou creme de avelã, a rabanada é típica do Natal. O que melhor orna com essa doçura é um café de amargor intenso, responsável por quebrar o gosto do açúcar.
