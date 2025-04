Quanto custa viajar para Tóquio?

Localizada na região leste do Japão, a cidade de Tóquio é conhecida pela sua arquitetura futurista, mas também por preservar aspectos de sua rica tradição cultural, como templos antigos, mercados tradicionais e festivais.

A capital japonesa oferece uma vasta gama de atrações, como o Templo Senso-ji, o Shibuya Crossing, o bairro Akihabara (centro dos eletrônicos e da cultura pop) e o Palácio Imperial. Além disso, é famosa por sua gastronomia, sendo a cidade com o maior número de restaurantes estrelados do mundo.

Quem quiser visitá-la deve saber que a melhor época para fazer o passeio é na primavera (março a maio), durante a florada das cerejeiras, e no outono (setembro a novembro), quando o clima é mais ameno.

No entanto, essas são as épocas de maior movimento e preços mais altos. Já a baixa temporada, de dezembro a fevereiro, pode oferecer preços mais acessíveis, apesar do clima frio.

Quanto custa ficar sete dias em Tóquio?

O custo de uma viagem de uma semana para a cidade pode variar bastante, dependendo do estilo de viagem e do tipo de experiência que você deseja. Considerando um orçamento intermediário, aqui estão as estimativas de gastos diários:

Hospedagem : Um hotel 3 estrelas pode custar de R$ 300 a R$ 600 por noite, enquanto opções mais luxuosas podem superar R$ 1.000. Hostels e acomodações econômicas, como cápsulas, custam em torno de R$ 150 a R$ 250 por noite. Assim, para sete noites, a média pode variar entre R$ 1.050 e R$ 4.200.

Alimentação : Tóquio oferece uma vasta gama de opções gastronômicas. Uma refeição simples em um restaurante econômico custa cerca de R$ 40 a R$ 60, enquanto em restaurantes de médio porte o custo pode ser de R$ 80 a R$ 150 por refeição. Se você optar por comida de rua, como ramen ou sushi, os preços podem ser mais acessíveis. Para sete dias de refeições, o gasto médio pode variar entre R$ 1.500 e R$ 2.500.

Passeios pagos : Os preços de ingressos para atrações turísticas variam. O ingresso para o Tokyo Skytree custa cerca de R$ 80, enquanto um bilhete para o Museu Nacional de Tóquio é de cerca de R$ 30. Outros passeios, como visitas ao Palácio Imperial e ao Templo Senso-ji , têm entrada gratuita, mas podem cobrar por atividades específicas (como guias ou eventos especiais). Para sete dias, considerando algumas atrações pagas, você pode gastar em torno de R$ 300 a R$ 500.

Compras: a cidade é excelente para compras, especialmente em áreas como Ginza e Harajuku. O valor gasto em compras pode variar amplamente, mas um orçamento médio de R$ 500 a R$ 1.500 é razoável, dependendo das suas preferências por moda, eletrônicos ou lembranças.

Com esses custos, uma viagem de sete dias pode custar entre R$ 3.500 e R$ 8.000 por pessoa, dependendo do estilo de viagem e escolhas de atividades.

Passeios gratuitos para fazer em Tóquio

Tóquio também oferece muitas atrações gratuitas que permitem aproveitar a cidade sem gastar muito. Alguns desses passeios incluem:

Templo Senso-ji : Localizado no bairro de Asakusa, o Senso-ji é o templo mais antigo e famoso de Tóquio. A entrada é gratuita e o local é ideal para passeios tranquilos e fotos.

Parque Ueno : Um dos parques mais populares da cidade, o Ueno Park oferece um espaço verde amplo para caminhadas, além de abrigar o Museu Nacional de Tóquio e o Zoológico de Ueno, cujas entradas podem ter custos adicionais.

Shibuya Crossing : O famoso cruzamento de pedestres de Shibuya é um dos locais mais emblemáticos de Tóquio. Passear por ali é uma experiência única, e a vista das multidões pode ser apreciada sem custo algum.

Jardins do Palácio Imperial: Os jardins do Palácio Imperial são abertos ao público e oferecem uma vista tranquila e bonita da cidade. A entrada é gratuita, mas é necessário verificar os horários de funcionamento.

Esses passeios gratuitos são ideais para explorar a cidade sem gastar, e podem ser feitos em qualquer época do ano. Se for possível, visite durante os dias de semana para evitar as multidões.

Passeios próximos a Tóquio: quanto custa?

Algumas cidades e pontos turísticos próximos à capital também podem ser visitados com facilidade em um bate e volta. Veja algumas das principais atrações para quem deseja explorar a região:

Nikkō : A cerca de 2 horas de trem de Tóquio, Nikkō é famosa pelos seus templos e pela natureza exuberante. A viagem de trem custa em torno de R$ 60 a R$ 100. A entrada para o Templo Toshogu é cerca de R$ 50.

Hakone : Uma ótima opção para quem deseja relaxar e apreciar a vista do Monte Fuji. A viagem de trem de Tóquio até Hakone custa em torno de R$ 80 a R$ 150. O acesso a alguns museus e o Owakudani Hot Springs pode ter uma entrada de R$ 20 a R$ 30.

Kamakura: A cidade histórica de Kamakura, famosa pelos seus templos e pelo grande Buda, está a apenas 1 hora de trem de Tóquio. A passagem custa cerca de R$ 20 a R$ 40, e as entradas para os templos variam entre R$ 15 e R$ 30.

Qual o preço de uma viagem para Tóquio?

As passagens aéreas costumam encarecer bastante a viagem. No caso de Tóquio, como a distância é grande, elas tendem a ser mais caras. O trajeto de ida e volta para cidade, saindo do Brasil, pode custar em média entre R$ 3.500 e R$ 5.500, com escalas em cidades como Doha, Dubai, ou Paris, uma vez que não há voos diretos.

É recomendado atenção ao trajeto, pois em algumas escalas pode ser exigido o visto atualizado. Outro ponto de atenção é com a demora. O tempo de viagem costuma variar entre 18 e 24 horas, dependendo das escalas.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para gastar menos no passeio à capital japonesa, algumas dicas podem ajudar:

Compre passagens com antecedência : Passagens aéreas tendem a ser mais baratas quando compradas com antecedência de 2 a 3 meses;

Use o transporte público : O transporte público em Tóquio é eficiente e relativamente barato. A compra de um Japan Rail Pass pode ser vantajosa para quem planeja fazer viagens de trem;

Hospede-se em bairros mais afastados : Ficar em bairros como Ikebukuro ou Ueno pode ser mais econômico do que se hospedar em áreas como Shinjuku ou Ginza, sem perder a conveniência de transporte;

Aproveite os museus gratuitos: Tóquio oferece muitos museus gratuitos, como o Museu de Arte Metropolitana de Tóquio e o Museu de Arte Moderna.

Por que você deve saber disso?

Entender os custos envolvidos em uma viagem a Tóquio é essencial para planejar um orçamento realista e garantir que você aproveite ao máximo a cidade sem surpresas financeiras.

A cidade oferece muitas opções para diferentes orçamentos, desde experiências de luxo até atividades mais acessíveis.

Conhecer esses detalhes ajuda a tornar sua viagem mais eficiente e menos estressante, permitindo que você aproveite tudo o que a cidade tem a oferecer, desde suas atrações icônicas até sua cultura única.