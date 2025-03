Quanto custa viajar para Bariloche?

Bariloche, uma das cidades mais encantadoras da Argentina, é famosa por sua paisagem de montanhas cobertas de neve no inverno e lagos cristalinos durante o verão. Localizada na província de Río Negro, na Patagônia argentina, a cidade atrai turistas durante o ano todo, oferecendo atividades tanto para os amantes de esportes de inverno quanto para quem busca contato com a natureza.

Os principais atrativos incluem o Cerro Catedral, ideal para esquiar, o Circuito Chico, que oferece vistas deslumbrantes do lago Nahuel Huapi, e a charmosa cidade, que encanta com sua arquitetura de estilo europeu e ótimos chocolates artesanais.

A cidade, contudo, possui variações significativas de preço dependendo da temporada. A alta, que acontece nos meses de julho e agosto (inverno) e dezembro a fevereiro (verão), tende a ser mais cara. Durante a baixa temporada, entre março e junho e setembro a novembro, os preços caem significativamente.

Conheça mais sobre a cidade e veja como se planejar para visitá-la.

Quanto custa ficar sete dias em Bariloche?

Para quem planeja uma viagem de sete dias para Bariloche, o custo pode variar bastante dependendo das escolhas de hospedagem, alimentação e passeios. A seguir, uma estimativa de gastos médios:

Hospedagem : Uma noite em um hotel 3 estrelas pode custar entre R$ 300 e R$ 600, enquanto opções mais luxuosas podem ultrapassar os R$ 1.000 por noite. Para sete dias, o custo de hospedagem varia entre R$ 2.100 e R$ 4.200 em hotéis de médio porte. Para quem busca uma opção mais econômica, albergues e pousadas simples podem reduzir o custo para cerca de R$ 1.500.

Alimentação : Para refeições em restaurantes simples, os custos variam entre R$ 40 e R$ 80 por pessoa. Em restaurantes mais sofisticados, o valor pode passar dos R$ 150 por pessoa. Para sete dias de alimentação, considerando uma média de três refeições diárias, os gastos podem variar entre R$ 1.200 e R$ 3.000.

Passeios pagos : Bariloche oferece uma série de atividades ao ar livre e passeios pagos. O passeio ao Cerro Catedral, para quem quer esquiar ou apenas aproveitar a vista, pode custar cerca de R$ 200 a R$ 350, dependendo da época. O Circuito Chico, que inclui diversos pontos turísticos ao redor do lago Nahuel Huapi, pode ter um custo de aproximadamente R$ 100 a R$ 150 por pessoa. Além disso, outros passeios como o Cerro Tronador e o Lago Mascardi podem variar entre R$ 100 e R$ 200.

Compras: Se o objetivo é comprar chocolates ou artesanatos, o custo médio pode variar bastante. O preço de uma caixa de chocolates artesanais de boa qualidade pode ser de R$ 50 a R$ 150. Artesanatos locais, como cerâmicas e objetos em madeira, podem ser adquiridos por valores entre R$ 30 e R$ 200.

Portanto, para sete dias em Bariloche, o custo total pode variar entre R$ 4.500 e R$ 8.000, dependendo do estilo de viagem e das escolhas feitas.

Passeios gratuitos para fazer em Bariloche

Além das atrações pagas, Bariloche oferece uma série de atividades gratuitas que permitem ao visitante aproveitar a cidade sem gastar muito.

O passeio pelo centro histórico da cidade é uma excelente opção, na qual é possível explorar as ruas e praças com vistas para o lago Nahuel Huapi e as montanhas. A caminhada até o Pico Otto, que oferece uma das melhores vistas da cidade, também é gratuita, embora o acesso até o topo, que pode ser feito com o teleférico, tenha um custo.

Outro passeio gratuito interessante é o Cerro Campanario, onde a caminhada até o topo permite vistas panorâmicas de Bariloche, embora o teleférico também seja uma opção paga.

Os parques, como o Parque Nacional Nahuel Huapi, oferecem várias trilhas gratuitas para quem gosta de natureza, com opções que variam de níveis fáceis a moderados. A melhor época para fazer esses passeios gratuitos é durante a baixa temporada, quando o fluxo de turistas é menor e as trilhas estão mais tranquilas.

Passeios próximos a Bariloche: quanto custa?

A cidade também serve como ponto de partida para alguns passeios próximos que merecem destaque. Confira dois dos mais famosos:

Vinícolas em Mendoza : Embora um pouco mais distante (cerca de 1.200 km de Bariloche), Mendoza é famosa pelas suas vinícolas e pode ser incluída no roteiro de viagem. Os passeios pelas vinícolas geralmente custam entre R$ 150 e R$ 300, dependendo da vinícola e do tipo de degustação.

Valparaíso (Chile): Para quem deseja conhecer outro país, Valparaíso, no Chile, é uma excelente opção. O custo de uma viagem de ônibus de Bariloche até Valparaíso fica em torno de R$ 300 a R$ 500 (uma viagem de aproximadamente 10 horas). Uma vez em Valparaíso, você pode explorar a cidade por conta própria, mas existem passeios guiados que custam entre R$ 100 e R$ 250.

Qual o preço de uma viagem para Bariloche?

O valor das passagens aéreas para Bariloche a partir do Brasil podem variar dependendo da cidade de origem e da época do ano. Em média, os preços de ida e volta saindo de São Paulo variam entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Vale destacar que a maioria das viagens envolve uma escala em Buenos Aires, com a duração total do voo, incluindo a conexão, podendo chegar a 7 ou 8 horas.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para fazer com que os custos da viagem fiquem menores, é interessante planejá-la para a baixa temporada, quando tanto os custos com hospedagem quanto os passeios são significativamente mais baratos.

Além disso, procurar por pacotes de hospedagem e passeios, fazer reservas antecipadas de passagens aéreas e explorar opções de transporte local (como ônibus) em vez de alugar um carro, pode ajudar a reduzir o orçamento.

Se você pretende comprar chocolates ou lembranças, procure mercados locais e evite as lojas em pontos turísticos, que geralmente têm preços mais altos.

Por que você deve saber disso?

Entender o custo de uma viagem a Bariloche é essencial para planejar uma experiência de viagem que se encaixe no seu orçamento.

Conhecer as opções de passeios gratuitos, os custos dos principais atrativos e como ajustar a viagem conforme a temporada ajuda a garantir que sua estadia seja agradável sem surpresas financeiras.

Dessa forma, você pode aproveitar ao máximo o que Bariloche tem a oferecer, independentemente do valor que deseja gastar.