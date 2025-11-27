Goldbergh, UGG e Cougar: a nova loja de moda inverno de luxo no Brasil

Para quem gosta de passar o fim de ano em destinos como Aspen, nos Estados Unidos, em busca de aventura nas pistas de ski e das montanhas nevadas, agora há uma nova parada para o luxo e sofisticação — e ela fica bem no coração de São Paulo.

Fundada em 2004 por Flavio e Cristina Zanni, a Benevento nasceu com o propósito de oferecer aos brasileiros peças luxuosas — e técnicas — do universo da moda de inverno. A curadoria inclui marcas de renome como Goldbergh, Perfect Moment, Descente, UGG, Pajar e Cougar, selecionadas para quem busca desempenho aliado ao estilo.

Na nova unidade de São Paulo, localizada nos Jardins, a primeira coleção apresentada será a Goldbergh GOLD Exclusive, uma edição limitada que eleva o conceito de moda alpina e une refinamento do design italiano ao glamour do lifestyle europeu. As peças refletem o DNA Goldbergh: luxo funcional, cortes delimitados e atenção aos detalhes, com o toque de exclusividade que consagra a marca como uma das preferidas do público fashionista nos principais destinos de inverno do mundo.

Uma experiência completa de inverno

Ao longo dos anos, a Benevento conquistou uma comunidade fiel de clientes em todo o Brasil e presença crescente nos principais eventos de moda internacionais. O foco não está apenas na venda de roupas, mas em transformar a preparação para o inverno em uma experiência de luxo.

O atendimento personalizado, com consultoria em frio, permite que os clientes encontrem a peça certa para cada tipo de viagem, seja para uma temporada nas montanhas do norte da Europa ou para o ski em destinos como Aspen ou St. Anton. A loja fica localizada na Alameda Lorena, número 2019.