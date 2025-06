Inspirado nos Alpes e em Aspen, Veuve Clicquot abre terraço de inverno em hotel de Campos do Jordão

É comum nos Alpes franceses e em Aspen, nos Estados Unidos, que o inverno seja celebrado com drinques icônicos, música ao vivo e ambientes aconchegantes. A francesa Veuve Clicquot, conhecida por transformar o inverno em uma grande celebração, agora traz esse espírito para o Brasil, com o Terraço de Inverno Veuve Clicquot no Hotel Boutique Quebra-Noz, em Campos do Jordão, em São Paulo. O local foi inaugurado no dia 28 de junho e ficará disponível por um ano.

Aberto às sextas e sábados, das 16h às 21h, o terraço oferece aos visitantes a chance de vivenciar o lifestyle da Veuve Clicquot, com uma combinação de natureza, sofisticação e a celebração do inverno. O espaço foi criado em parceria com o Hotel Boutique Quebra-Noz, premiado como o melhor hotel de montanha do Brasil pela revista Prazeres da Mesa em 2024.

Terraço de Inverno Veuve Clicquot. (Divulgação/Divulgação)

“Para iniciar a temporada de inverno no Brasil, nada melhor do que trazer o espírito solar e de otimismo da Veuve Clicquot para um lugar tão icônico e procurado por nossos consumidores, como Campos do Jordão”, conta Bruna Soares, gerente de marketing da Veuve Clicquot.

O espaço também está aberto para não hóspedes (mediante reserva no (12) 3663-4955 ) e oferece uma experiência de harmonização com um menu especialmente elaborado para combinar com os icônicos rótulos da maison.

Entre as opções estão o Brut Yellow Label, o Rosé e o recém-lançado Rich, criado especialmente para elaboração com drinques. A decoração do terraço, que inclui ombrelones, almofadas e mantas, remete aos terraços de inverno mais desejados ao redor do mundo, criando uma atmosfera acolhedora e única.