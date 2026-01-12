Globo de Ouro 2026: veja o discurso de Wagner Moura na íntegra

Wagner Moura: ator levou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama na 83ª edição da premiação. (Reprodução/Globo de Ouro)
Publicado em 12 de janeiro de 2026
Wagner Moura e O Agente Secreto fizeram história na 83ª edição do Globo de Ouro ao vencerem os prêmios de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.
Com a conquista, Moura se tornou o primeiro brasileiro a receber a estatueta nesta categoria. O filme também atingiu um novo recorde: é o primeiro de produção inteiramente do Brasil a receber dois prêmios no evento.
A cerimônia do Globo de Ouro foi realizada em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles (Califórnia, EUA).
"Obrigado, Globo de Ouro.
Meus colegas indicados, vocês são atores extraordinários.
Compartilho isso com vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Neon, à minha equipe. Obrigado pela amizade.
Kleber Mendonça Filho, irmão! Você é um gênio, você é meu irmão, e eu agradeço por isso e por muitas outras coisas. Muito obrigado.
O Agente Secreto é um filme sobre memória — ou sobre a falta de memória — e sobre trauma geracional.
Acho que, se o trauma pode ser passado entre gerações, os valores também podem.
Então isso é para aqueles que permanecem fiéis aos seus valores em momentos difíceis.
Ao meu filho, aos nossos filhos, à nossa vida juntos: eu te amo muito.
Para todo mundo no Brasil assistindo a isso agora: viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Muito obrigado."