Globo de Ouro 2026: veja o discurso de Wagner Moura na íntegra

Wagner Moura e O Agente Secreto fizeram história na 83ª edição do Globo de Ouro ao vencerem os prêmios de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo, 11.

Com a conquista, Moura se tornou o primeiro brasileiro a receber a estatueta nesta categoria. O filme também atingiu um novo recorde: é o primeiro de produção inteiramente do Brasil a receber dois prêmios no evento.

A cerimônia do Globo de Ouro foi realizada em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles (Califórnia, EUA).

Veja o discurso completo de Wagner Moura na íntegra

"Obrigado, Globo de Ouro.

Meus colegas indicados, vocês são atores extraordinários.

Compartilho isso com vocês. Muito obrigado.

Obrigado, Neon, à minha equipe. Obrigado pela amizade.

Kleber Mendonça Filho, irmão! Você é um gênio, você é meu irmão, e eu agradeço por isso e por muitas outras coisas. Muito obrigado.

O Agente Secreto é um filme sobre memória — ou sobre a falta de memória — e sobre trauma geracional.

Acho que, se o trauma pode ser passado entre gerações, os valores também podem.

Então isso é para aqueles que permanecem fiéis aos seus valores em momentos difíceis.

Ao meu filho, aos nossos filhos, à nossa vida juntos: eu te amo muito.

Para todo mundo no Brasil assistindo a isso agora: viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Muito obrigado."