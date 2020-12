Gisele Bündchen é a mais nova vizinha de Trump

A ilha de Indian Creek, na Flórida, também é conhecida como o “bunker dos bilionários”, e em 2020, famosos como Gisele Bündchen, Tom Brady, Adriana Lima, Karlie Kloss dão as boas-vindas à nova moradora Ivanka Trump.

Segundo o site Page Six, o casal Ivanka Trump e Jared Kushner acabam de comprar um terreno de R$ 150 milhões na ilha ostentação. Acredita-se que o casal comprou o lote 4 , que pertencia a Julio Iglesias, para construir uma propriedade à beira da baía. São 7.500 metros quadrados e 60 metros de orla privada. Além disso, são necessários 13 policiais para manter a guarda as 29 casas na ilha privada.

Trump e Kushner fazem as malas após quatro anos morando em Washington com seus três filhos, para ficarem mais próximos de seus amigos, que se mudaram para um estado com sol e praias. Eles ainda são donos de um apartamento em Nova York na Park Avenue e não têm planos de vendê-lo.