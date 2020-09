Fraude fiscal pode levar Trump e Ivanka à cadeia, diz ex-procurador

O presidente dos EUA, Donald Trump, certamente responderá à Justiça e será punido por fraude fiscal assim que deixar o cargo, caso não seja reeleito em novembro. A afirmação foi feita por Nick Akerman, um ex-procurador federal americano, em entrevista à CNN.

“Não tenho dúvidas sobre isso. A única coisa que está blindando Trump nesse momento é o exercício do seu cargo”, afirmou o ex-procurador ao ser perguntado se Trump poderia ser punido por não ter pago impostos compatíveis com a sua fortuna bilionária.

Assim como acontece no Brasil, as diretrizes do Departamento de Justiça americano proíbem que um presidente seja processado enquanto estiver no exercício do cargo. “Assim que ele deixar a cadeira de presidente, já estará sujeito ao indiciamento”, disse Akerman.

Nesta segunda-feira (28), o New York Times revelou que Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais em 2016. “Ele não pagou qualquer imposto sobre a renda em dez dos quinze anos anteriores, em grande parte porque declarou mais perdas do que receitas”, escreveu o jornal americano, que analisou mais de 20 anos de declarações fiscais do presidente, que se recusa a fornecê-las publicamente, como manda a tradição do cargo.

As revelações do NYT municiam a campanha do democrata Joe Biden, que nesta terça-feira (29) enfrentará Trump no primeiro debate da campanha deste ano.

“Evasão fiscal é simplesmente pegar o código tributário e obter o máximo de deduções possíveis de acordo com a legalidade”, disse o ex-procurador na entrevista. “Já fraude fiscal é mentir sobre sua renda, quais são suas deduções, e alguns itens que se destacam nesse relatório parecem ir além da simples evasão fiscal.”

Trump, que classificou as informações divulgadas pelo NYT de “fake news e totalmente inventadas”, também teria pago altas crifras por consultorias de sua própria filha, Ivanka Trump, mesmo ela já sendo contratada das empresas do pai. Ackerman especula que o movimento também tinha como objetivo evitar a cobrança de mais impostos. Por isso, Ivanka também poderia ser condenada à prisão.

“Evasão fiscal é um crime sério, e quanto mais dinheiro você rouba, mais tempo você fica preso“, explicou Akerman. “Trump parece ter feito uma série de atividades que podem ser qualificadas como fraude fiscal, e não apenas uma sonegação fiscal.”

