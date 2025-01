Giro Ristobar deixa Eataly e reabre em quadrilátero gastronômico do Itaim Bibi

Modern Mamma Osteria, Due Cuochi Cucina, Restaurante Yū, e Nino Cucina. Esses são apenas alguns nomes de restaurantes que estão entre os mais badalados e queridinhos de um quadrilátero gastronômico no Itaim Bibi, em São Paulo, que pega as ruas Manuel Guedes, Jerônimo Veiga e João Cachoeira. Desde o fim do ano passado, o Giro Ristobar passou a integrar este grupo de casas que caíram no gosto dos paulistanos.

Após um ano de operação no Eataly, o Giro Ristobar deixou o complexo gastronômico devido a uma reformulação estratégica da administração, que optou por operações exclusivamente próprias. Segundo Felipe Santiago, empresário mineiro à frente do restaurante, a ideia inicial era abrir uma segunda unidade. Contudo, com a mudança no Eataly, a melhor solução foi investir em um novo endereço no Itaim Bibi.

O espaço recebeu um investimento de R$ 2 milhões e foi projetado por Otávio De Sanctis, responsável também pela unidade anterior. O novo restaurante conta com três ambientes, incluindo uma varanda ideal para happy hours. “Como esse investimento foi alto, agora vamos com mais calma na abertura de outras unidade, mas está nos planos”, afirma Santiago.

1 /5 (Spaghetti Carbonara.)

2 /5 (Nhoque de batata recheada com gorgonzola, presunto cru, nozes caramelizadas e fonduta)

3 /5 (Focaccina Ripiena: Recheada com muçarela de bufala, manjericão, molho ao sugo e ovo frito)

4 /5 (Salmão fresco e dourado servido com mini nhoque de batata, molho de tomates e pesto manjericão.)

5/5 (Giro Ristobar.)

Cardápio

Com a mudança, o cardápio deixou de ter a assinatura do chef Salvatore Loi, no comando do Modern Mamma Osteria. A cozinha agora é comandada pelo chef Vitoriano de Jesus, que mantém as características marcantes do restaurante.

Dentre as entradas, destaca-se a Burrata recheada, preparada com mini mozzarelas, azeitonas pretas desidratadas e raspas de chocolate branco temperado (R$ 79). Já nos pratos principais, o nhoque de batata recheado com gorgonzola, presunto cru, nozes caramelizadas e fonduta de grana padano (R$ 82) é uma escolha indispensável. Para encerrar a experiência, o clássico tiramisu (R$ 38) é o grande destaque das sobremesas, que agora estão sob comando de Cristina Eguchi.

Os drinks também passaram por reformulação e agora são assinados pelo mixologista Marlon Silva. O sistema de almoço executivo, conhecido da época do Eataly, foi mantido: o cliente escolhe um prato principal e recebe uma entrada e sobremesa pelo valor do principal.

Serviço: Rua João Cachoeira, 112 – Itaim Bibi. Horário de funcionamento (incluindo feriados): segunda a sexta de 11h45até 15h30; de segunda a quinta das 18h30 às 23h; sexta das 18h30 à meia-noite. Sábado, domingo e feriados das 12h à meia-noite.