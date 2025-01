Maior banco da Itália revela investimento de US$ 1 milhão no bitcoin em "teste"

O Intensa Sanpaolo, maior banco da Itália, revelou que realizou na última segunda-feira, 13, a sua primeira compra de bitcoin. Ao todo, a instituição investiu US$ 1 milhão no ativo (mai de R$ 6 milhões, na cotação atual), classificando a operação como um "teste".

Jornais locais afirmam que a compra foi a primeira do tipo realizada por um banco italiano. Agora, o Intensa soma 11 unidades da criptomoeda, mas destacou que o movimento foi um "experimento", sem dar garantias de que novos investimentos ocorrerão no futuro.

O CEO do Intensa, Carlo Messina, afirmou que a aquisição "mostra que pode haver alguma atenção nos canais digitais de investimento, mas ainda com quantias bastante limitadas. Também mostra que estamos preparados se clientes sofisticados requisitarem esse tipo de investimento".

Ele ressaltou que a aquisição é pequena se comparada ao portfólio de investimentos de US$ 100 bilhões do banco. Questionado, ele também disse que não possui nenhum investimento pessoal no bitcoin. A compra foi informada internamente aos funcionários do banco antes de vazar para a imprensa.

O Intensa criou uma mesa de negociação de ativos digitais em 2023, lidando tanto com investimentos próprios quanto com investimentos dos seus clientes. Até o final de 2024, a mesa negociava apenas derivativos e ETFs de cripto, mas recebeu a autorização para entrar no mercado à vista.

O banco também afirmou recentemente que pretende desenvolver novos projetos envolvendo a tecnologia blockchain. Nesse sentido, a expectativa é de uma ampliação da oferta de possibilidades de investimento em criptoativos para os seus clientes em um futuro próximo.

A decisão do Intensa reflete um interesse crescente de instituições tradicionais pelo bitcoin, mas com ritmos diferentes em cada empresa e país. No Brasil, por exemplo, grandes bancos como o BTG Pactual e o Itaú já oferecem investimentos em cripto aos seus clientes.

Em alguns casos, a decisão dos bancos de ingressar no mercado cripto surge da demanda dos próprios clientes, que buscam opções de investimento nesses ativos com algum grau de familiaridade.