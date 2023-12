Giro: conheça o restaurante italiano descomplicado assinado pelo chef Salvatore Loi

As ruas de Roma, conhecidas por suas antigas vias pavimentadas e ricas histórias que ecoam pelos séculos, são muito mais do que meros caminhos de pedra. Elas são o epicentro pulsante da cultura gastronômica da cidade. Em meio aos seus labirintos e casario histórico, encontra-se um deleite culinário que remete às raízes mais profundas da tradição italiana, onde a comida não é apenas uma refeição, mas uma celebração da vida e da história.

Ao andar (e se perder) por essas vielas por volta d0 meio-dia, é possível ver em praticamente qualquer restaurante menus descomplicados com pratos que abraçam e alimentam -- os mais estudiosos classificariam os locais de comfort food -- e que são um convite a apreciar a boa gastronomia. Para experimentar toda essa sensação não é mais necessário pegar um avião em direção a Roma.

Na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, dentro do Eataly, está o Giro Ristobar, um restaurante italiano que tem o cardápio assinado pelo ícone da gastronomia italiana no Brasil, o chef Salvatore Loi, que já teve passagem pelo grupo Fasano e atualmente comanda o Modern Mamma Osteria, no Itaim Bibi, e o Ella Fitz, em Pinheiros. O comando da operação é do empresário mineiro Felipe Santiago, responsável por restaurantes de sucesso em Belo Horizonte, como Udon, Santafé e Pizzaria Olegário.

Tartar de filé mignon, apresentado em formato de sanduíches que levam ainda pistache e manteiga queimada (R$55).

O menu

O cardápio conta com ícones da gastronomia italiana, que levam assinatura e a interpretação do chef Salvatore. Entre eles está o ravioloni (R$ 69), feito com massa fresca recheada com espinafre, queijo Grana Padano, gema de ovo e ragu clássico. Aliás, todas as massas são feitas na casa sempre à vista do cliente (uma sugestão é sentar no balcão para ver todo o processo de produção).

Vale experimentar também o tartar de filé mignon, apresentado em formato de sanduíches que levam ainda pistache e manteiga queimada (R$55). Outra boa pedida é a lasanhetta, feita com uma massa fina com ragu de vitelo com dois molhos, fonduta de Grana Padano e molho demi-glace (R$81).

No horário do almoço há um menu executivo, com uma entradinha e uma sobremesa, em que o valor pago é o do prato principal escolhido. O cardápio tem também uma parte dedicada aos drinks e outra aos vinhos.

O chef conta que para criar o menu levou em conta quatro pontos principais: receitas, treinamento, produção e finalização. "Tenho a responsabilidade de levar o nome da gastronomia italiana", diz. Mesmo que o trabalho dele seja de consultoria, faz questão de estar periodicamente no local para supervisionar a qualidade do que é produzido.

Nome e conceito

Giro: balcão é o charme da casa.

O nome de batismo, Giro, refere-se a uma famosa prova ciclística disputada no mês de maio na Itália, com um percurso diferente a cada ano. Por conta disso, a bicicleta torna-se um elemento de comunicação importante dentro do conceito da casa.

O projeto arquitetônico é de Otávio De Sanctis, e conta com quatro ambientes: salão de entrada, balcão bar, balcão cozinha e salão lounge. Com cozinha aberta para o público, o atendimento tem como foco o balcão em formato de bicicleta, cuja proposta é funcionar como uma extensão das mesas que acomodam de duas a quatro pessoas. Neste espaço funcional, o cliente fica em contato direto com a equipe e pode fazer seu pedido diretamente a eles.

Expansão

O empresário Felipe Santiago avalia que o casamento do Giro com o Eataly funcionou porque as duas marcas falam da cultura italiana. Ele ainda conta o formato do restaurante foi pensado para uma expansão. Ainda não há nada fechado, mas ele avalia levar o conceito para shoppings centers, onde a operação seria simular ao do polo gastronômico italiano.

Serviço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, Vila Nova Conceição (dentro do Eataly), São Paulo. Funciona de segunda, sábado e feriados das 12h às 23h; e domingos das 12h às 17h. Rolha: R$80.