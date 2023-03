Gim e moda: a colaboração entre a Monkey 47 e A BATHING APE (BAPE)

Cada vez mais marcas de moda se unem ao universo das bebidas. Desta vez, a collab entre marcas japonesa A BATHING APE (BAPE) e a marca alemã de Gin Ultra Premium, Monkey 47.

A coleção cápsula combina a excêntrica estampa de selva de Monkey 47 ao famoso visual de camuflagem da BAPE nas cores verde, rosa e azul em cinco peças: moletom, camiseta, camisa havaiana, skate e uma edição limitada do Monkey 47 Schwarzwald Dry GIN. Apenas 12 mil garrafas foram produzidas para o mundo todo.

“A inovação e a colaboração sempre estiveram presentes no DNA de Monkey 47 e BAPE. E, desde o início de suas histórias, ambas compartilham de filosofias semelhantes como a atenção ao detalhe, o inusitado e a exclusividade. O encontro dos macacos, ícones das duas marcas, resultou em uma collab empolgante e intensa”, comenta Victoria Sarro, Marketing da Pernod Ricard Prestige no Brasil.

Para os fãs, a coleção Monkey 47 x BAPE está à venda com exclusividade na loja Guadalupe em uma tiragem limitada.

Já a garrafa de Monkey 47 Schwarzwald Dry GIN (R$ 349,90), que celebra a colaboração, poderá ser encontrada no site Bar Aberto.

Fora o Brasil, a coleção Monkey 47 x BAPE está presente em 10 países: EUA, China, Japão, Taiwan, Hong Kong, Malásia, Dubai, Cingapura, Reino Unido e Alemanha.

Segundo Alexander Stein, fundador da Monkey 47, a experimentação de novos sabores, aromas e parceiros está no coração da marca. “Como um gin artesanal, sabemos o quanto é importante que o “produto final” seja um trabalho de amor. Estamos muito entusiasmados em levar nossa experiência do universo do gin para a moda”, diz ele.

Durante o evento de lançamento da coleção, foram servidos diferentes drinques feitos à base de gim. Como parte da experiência, os convidados foram presenteados com copos de cerâmica customizados à mão pelo artista Fabio Naka, inspirados na estampa da coleção. “A ideia é ressaltar o valor do artesanal e do exclusivo de ambas as marcas”, finaliza Stein.

Para quiser reproduzir o drinque em casa, segue a receita:

• 40 ml Monkey 47 Sloe Gin

• 20 ml Suco de Limão Siciliano

• 20 ml Suco de Grapefruit

• 15 ml Xarope de Mel

• 2 Dashes de Orange Bitter

Mexa o drinque em mixing glass e sirva em taça coupé resfriada. Guarnição: laranja ou limão seco.

