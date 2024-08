Garrafa de vinho 27 litros é vendida por R$ 629 mil; saiba mais

Em leilões de vinhos os olhos de colecionadores brilham e os valores de garrafas costuma atingir cifras altíssimas. No entanto, recentemente um colecionador anônimo adquiriu um Colore 2016 de 27 litros do produtor Bibi Graetz por 100 mil francos suíços (629 mil reais).

A edição especial é equivalente a 36 garrafas de 750 ml por 17.472 reais.

A compra não aconteceu em leilão, mas em uma loja de vinhos especializada em rótulos de alto padrão, em Zurique. Trata-se de um recorde para um vinho italiano.

Bibi Graetz é um produtor que cresceu entre artistas e colecionadores de arte. O rótulo é uma edição especial com pintura feita por Graetz e estampada nas garrafa de 2016.

“Em um gesto de rara criatividade, Bibi, que também é artista e pintor, pintou pessoalmente um novo quadro, inspirado nas profundas emoções e sensações evocadas pela safra de 2016. Esta 'obra de arte' foi então transformada no rótulo desta peça autêntica de colecionador, que, além disso, é abrigada em um estojo especial, feito com a madeira nobre da barrica em que o vinho é envelhecido, e protegida com uma tampa de aço inoxidável, selada com a assinatura de Bibi Graetz", segundo o site Wine News.

O Colore 2016 é feito a partir de 80% de uvas Sangiovese, 10% de uvas Canaiolo e 10% de uvas Colorino.

“Depois da magnífica colheita de 2015 não conseguia acreditar que a qualidade de 2016 era ainda maior. Caminhando pelas vinhas durante a vindima tive a impressão de estar no meio de centenas de esculturas de bronze, as uvas pareciam artefactos perfeitos. Não me surpreende o resultado do vinho, potente, com muita tensão e uma estrutura sólida. Encorpado e denso este Colore tem muitas amoras, tabaco e ameixa”, diz o produtor.

No Brasil, um rótulo do Bibi Graetz Testamatta IGT 2016 é vendido por 1.790 reais no site da importadora World Wine. Feito com uvas sangiovese, o vinho conta a pureza, mineralidade e transparência das vinhas antigas e carrega a mineralidade de solos pedregosos na região. Além disso, conta com vinhedos em altitude, o que mantém o frescor da fruta e auxilia em seu lento amadurecimento.