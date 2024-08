Veuve Clicquot anuncia finalistas do Bold Woman Award Brasil

Celebrar as conquistas femininas faz parte da essência da Veuve Clicquot. Desde 1972, a Maison tem sido uma pioneira nesse reconhecimento ao introduzir o Bold Woman Award, atualmente afirmado como o prêmio internacional mais antigo a homenagear empreendedoras e líderes empresariais. Por mais de 50 anos, o programa Bold Woman tem destacado mulheres que construíram, assumiram ou desenvolveram iniciativas com impacto social positivo.

Inspirado em Madame Clicquot, que em 1805, aos 27 anos, assumiu as rédeas do negócio de vinhos de seu falecido marido, em uma época em que as mulheres não podiam trabalhar nem abrir uma conta bancária, o prêmio celebra a tenacidade e criatividade que transformaram a Veuve Clicquot na renomada marca de champanhe que é hoje.

São duas categorias: Bold Woman Award, que reconhece empresas com um histórico de sucesso, e o Bold Future Award, que destaca empreendedoras promissoras com negócios abertos há menos de três anos.

A Veuve Clicquot anuncia como finalistas da edição 2024 quatro mulheres em cada categoria.

Finalistas do Bold Woman Award Brasil 2024

Carolina Ignarra - Talento Incluir

Carolina é a mente por trás da Talento Incluir, uma empresa que promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Seu trabalho é um exemplo de como a diversidade e a inclusão podem transformar empresas e a sociedade.

Fabiana Tchalian - Água na Caixa

Fabiana é a cofundadora da Água na Caixa, uma alternativa sustentável às garrafas plásticas de água. Sua empresa oferece água em caixas de papelão recicláveis, promovendo a redução de resíduos plásticos.

Marcella Zambardino - Positiv.a

Cofundadora e à frente da Positiv.a, Marcella impulsiona a transformação do mercado de produtos de limpeza e higiene pessoal, por meio de produtos ecológicos e biodegradáveis, contribuindo para um futuro mais sustentável e consciente.

Patrícia Camargo de Divitiis - CARE Natural Beauty

Cofundadora da CARE Natural Beauty, ao lado da sócia Luciana Navarro, Patrícia lidera uma empresa de cosméticos que prioriza ingredientes naturais e práticas sustentáveis, revolucionando a indústria da beleza com produtos eco-friendly e de alta qualidade.

Finalistas do Bold Future Award 2024

Bárbara Brito - MequeLab

Cofundadora da MequeLab, Bárbara inova no setor da comunicação com um laboratório que atua na produção de narrativas em diferentes frentes de conteúdo, voltado para três principais pilares: informação, conhecimento e pertencimento.

Karen Geppert - Bewo

Karen está à frente da Bewo, uma startup que desenvolve soluções para melhorar a qualidade de vida das mulheres através de wearables, focando em saúde e bem-estar, como o dispositivo urinário Epipi.

Mariana Torres Pereira - Diversa Jobs

Mariana lidera a Diversa Jobs, uma plataforma que conecta empresas a profissionais diversos, promovendo a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho, sendo pioneira em considerar 11 recortes diferentes da população.

Thais Keiko Monteiro - D76 Incorporadora

Thais lidera a D76 Incorporadora, uma empresa de construção que integra práticas sustentáveis em seus projetos, promovendo a construção de casas conciliando design, tecnologia, eco-eficiência e elegância minimalista.

Este ano, o júri do Bold Award, formado pelas profissionais Catherine Petit, Carole Bildé, Ana Fontes, Fabiana Corrêa, Fernanda Ribeiro, Lia Rizzo, Sandra Chayo e Viviane Duarte, destaca que essas empreendedoras demonstraram uma notável capacidade de desenvolver seus negócios com sucesso e agir como exemplo para inspirar outras mulheres.

As vencedoras nas duas categorias serão reveladas na cerimônia de premiação, que ocorrerá em setembro em São Paulo.