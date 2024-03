O azeite Gallo mudou? Marca anuncia nova logo e embalagem; veja

Em um movimento de rebranding global, a marca portuguesa de azeite Gallo aproveitou a Páscoa no Brasil para anunciar a sua nova identidade visual. O país é o primeiro, entre os 40 em que a companhia está presente, a receber os produtos de todo o portfólio com logomarca e embalagens repaginadas. A novidade foi adiantada com exclusividade à EXAME.

"A mudança foi pensada com o intuito de modernizar a marca e reforçar atributos de sofisticação e sensorialidade, mas sem perder as raízes e a tradição construídas ao longo de uma trajetória de mais de 100 anos", diz Pedro Gonçalves, diretor de marketing da Gallo. "Temos uma marca forte e consolidada, mas que precisa caminhar lado a lado com seus consumidores", complementa.

A nova logomarca foi inspirada em uma lenda simbólica para a companhia. Em 1919, seu fundador, o comerciante Victor Guedes, acordou em uma manhã e, ao abrir a janela do quarto para ver o amanhecer nos olivais, ouviu um galo cantar.

“Foi a partir desta imagem simples, do início de um novo dia, que Victor quis compartilhar ao mundo o sabor e o aroma do seu azeite de oliva. Desde o momento em que a marca foi registrada em Portugal, o galo e o sol fazem parte da sua identidade”, explica o executivo.

Com o passar dos anos, contudo, o sol foi perdendo protagonismo. Por isso, a empresa buscou resgatar o elemento e seus significados, agora, de forma contemporânea.

"Uma curiosidade é que, apesar da sua comercialização em Portugal remontar ao final do século XVIII, a criação e a estratégia da divulgação da marca Gallo foi inicialmente pensada para o Brasil, uma vez que aqui a concorrência seria maior, principalmente com azeites espanhóis e italianos", conta Gonçalves.

Nova logomarca e embalagens de Gallo (Divulgação/Gallo)

Vai ficar mais caro?

De acordo com o Conselho Oleícola Internacional (COI), o Brasil é o quarto mercado mundial de azeites. O óleo foi o item da cesta da Páscoa que mais encareceu no ano, com uma alta de 40,7% no período, devido a uma combinação de fatores, incluindo os efeitos climáticos do El Niño na Europa.

A renovação da identidade de Gallo, todavia, não irá alterar o preço sugerido para o consumidor, segundo o diretor de marketing da companhia. "Gallo continuará a contar com uma gama de variedades, que cumprem diferentes finalidades e, por isso, tem diferentes preços sugeridos", garante ele, que não revela o valor do investimento do rebranding.

Na opinião do executivo, o consumidor brasileiro tem se mostrado muito resiliente ao aumento de preço que o azeite em geral tem sofrido nos últimos anos. "Mesmo lares com renda mais restrita, tendem a diminuir as ocasiões de uso do produto, mas não saem da categoria. O que é um enorme atestado de relevância e potencial desta categoria."

"Temos trabalhado em soluções que possam amenizar o impacto do custo da matéria-prima, disponibilizando diferentes tipos de embalagem, desde formatos com menor ticket médio até formatos com menor preço por litro. Além de fortalecer parcerias com varejistas, visando a divulgação de promoções que possam apoiar nas vendas", complementa.

Embora muitos brasileiros já tenham adotado o azeite no dia a dia, a Páscoa continua sendo uma data importante de vendas para as companhias. "Mas o momento, assim como o Natal, pesa cada vez menos no volume anual de negócio da marca Gallo e da categoria", salienta Gonçalvez.

Mudança vai além do azeite

Para acompanhar a novidade, as embalagens ganham rótulos com design mais leve e minimalista, dando destaque à descrição técnica, a nova logo e a origem da marca, com a palavra Portugal em maior destaque, além do ano de registro e da assinatura do fundador.

O projeto é fruto de parceria da Gallo com o Studio Minerva de Londres, especializado em branding e design de embalagens de grandes marcas globais como Coca-Cola, Moët & Chandon e Schweppes.

Os 'novos' azeites começaram a chegar em diversos pontos de venda no Brasil no final de fevereiro. Ao longo de 2024, a marca ainda irá continuar a renovação de seu portfólio, trazendo uma linguagem visual renovada também para as suas azeitonas em conserva, pimentas e vinagres.

"O rebranding é apenas o primeiro passo de uma nova estratégia global de marca e portfólio. Ainda este ano traremos novidades especialmente pensadas para o perfil da maioria dos lares brasileiros", finaliza o executivo.