Gabriel Medina ingressa no setor imobiliário e aposta em clube com piscina de ondas

Tricampeão mundial de surfe e medalhista olímpico, Gabriel Medina dá um novo passo na carreira, desta vez no setor imobiliário como executivo. O surfista se tornou sócio da KSM Realty e em sua nova função, terá um papel estratégico no desenvolvimento do Beyond The Club.

Para o surfista, a entrada no setor imobiliário representa uma evolução na carreira. "O Beyond The Club representa um novo capítulo na minha vida, onde posso aplicar tudo o que aprendi no surfe, como disciplina, inovação e superação, para criar algo realmente transformador no setor imobiliário. Piscinas de onda como essa são uma revolução para o surfe e estou empolgado com a possibilidade de explorar novas frentes e conectar as pessoas a um novo estilo de vida", diz.

Medina estará envolvido em diversas frentes do projeto, desde a experiência na piscina até o desenvolvimento da comunidade do clube. "Meu papel é trazer uma visão autêntica sobre como integrar o estilo de vida do surfe ao Beyond The Club, mantendo elementos essenciais como a conexão com a natureza e a mentalidade de alta performance, que também se aplica aos negócios. Além disso, quero usar minha influência e presença nas redes para impulsionar o crescimento do projeto e expandir essa ideia para outras cidades e, futuramente, para o mundo."

A transição de atleta para empreendedor foi algo que Medina amadureceu ao longo da carreira. "Sempre tive vontade de empreender, mas fui observando oportunidades que fizessem sentido para mim, alinhadas ao meu estilo de vida e valores".

Gabriel Medina: além do surfe, o atleta se tornou sócio da KSM Realty (Rafa Leforte/Divulgação)

Um clube para além do surfe

Com um investimento de R$ 1,1 bilhão e apenas 3.000 títulos disponíveis, o clube terá uma praia de 28.000 metros quadrados equipada com a tecnologia Cove 2.0 da Wavegarden, capaz de gerar até 900 ondas por hora, variando entre 0,5 e 2 metros e oferecendo mais de 30 tipos diferentes de ondas. A piscina terá água cristalina, som natural das ondas e poderá atender até 900 surfistas por dia.

Além do surfe, o clube conta com simuladores de golfe, esqui, snowboard e Fórmula 1, além de quadras de beach tênis, futevôlei, squash e padel. O espaço também inclui hospedagem, pet club, e-sports, coworking e um fitness center de 2.200 metros quadrados.

O surfista acredita que o empreendimento pode fortalecer ainda mais a cultura do surfe no Brasil, expandindo sua visão para além das competições nos oceanos. "Vejo o futuro do surfe indo além das competições tradicionais. Assim como o skate tem diferentes categorias, acredito que as piscinas de ondas estão criando um novo formato no esporte, podendo ter suas próprias regras, performances e possibilidades. Espero que essa iniciativa inspire mais pessoas a se envolverem com o surfe, seja como prática esportiva regular ou como parte de um lifestyle mais saudável. Mais do que um clube, queremos construir um movimento global, unindo pessoas que compartilham esse mesmo propósito", diz Medina.