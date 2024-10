Freixenet amplia portfólio com novos espumantes de origem francesa

Líder mundial em vinhos e espumantes, a Freixenet apresenta ao mercado brasileiro seus mais novos rótulos: Freixenet French Brut Royal e Freixenet French Rosé Royal. Conhecida por sua excelência nos espumantes espanhóis e italianos, a marca agora aposta na sofisticação da França, oferecendo uma nova experiência para os consumidores que buscam produtos de alta qualidade para suas celebrações.

Após o sucesso global na categoria de Prosecco, a Freixenet decidiu expandir sua expertise de mais de 150 anos na produção de vinhos e espumantes para o território francês. Com um design inspirado na alta-costura francesa, as garrafas dos novos espumantes prometem agregar elegância a qualquer ocasião.

Elegância francesa com toque mediterrâneo

Produzidos com as melhores uvas do sudoeste da França, os novos rótulos da Freixenet combinam o tradicional espírito mediterrâneo da marca com uma elegância inconfundivelmente francesa. O lançamento é acompanhado por uma campanha que transporta o público para a Riviera Francesa, misturando sofisticação com a alegria de viver, destacando a versatilidade dos produtos para diferentes tipos de celebrações.

Segundo Ruiz, porta-voz da Freixenet, o crescimento do consumo de espumantes no Brasil foi um fator chave para que o país fosse escolhido para o lançamento desses novos rótulos. "Notamos que os brasileiros buscam cada vez mais produtos de alta qualidade para suas comemorações. Esse lançamento demonstra nosso compromisso em oferecer o melhor para nossos consumidores", explica.

Características dos novos rótulos

O Freixenet French Brut Royal é elaborado a partir de uvas selecionadas no sudoeste da França, com uma intensidade aromática que combina notas de frutas de caroço e tropicais, além de nuances florais como flor de laranjeira. No paladar, o espumante se destaca por ser frutado, com uma acidez refrescante e um final mineral e cítrico.

Já o Freixenet French Rosé Royal é composto predominantemente por uvas Cinsault do Languedoc, região do sudoeste da França. Esse rótulo apresenta aromas florais de rosas e violetas, combinados com frutas tropicais como lichias e damascos, além de notas doces de cereja e casca de toranja. O paladar é equilibrado, com uma acidez leve que contrasta com sabores ligeiramente adocicados.

Preço e disponibilidade

Os novos espumantes Freixenet French Brut Royal e Freixenet French Rosé Royal já estão disponíveis no site oficial da marca. O valor sugerido para cada garrafa é de R$ 119,90, posicionando-se como uma opção sofisticada e acessível para os apreciadores de espumantes no Brasil.