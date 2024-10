Vinícola Duckhorn, eleita a melhor do mundo em 2017, será vendida por US$ 2 bilhões

Duckhorn Portfolio, a vinícola californiana premiada como a melhor do mundo em 2017, anunciou recentemente que será adquirida pela Butterfly Equity em um acordo avaliado em US$ 1,95 bilhão (cerca de R$ 10,73 bilhões). A transação foi estruturada como uma oferta em dinheiro, que estabelece o preço das ações da Duckhorn em US$ 11,10 cada (R$ 61,02), representando um aumento significativo em relação ao fechamento da última semana, quando as ações valiam US$ 5,40 (R$ 29,69). As informações são do The Wall Street Journal.

Após o anúncio, as ações da Duckhorn dispararam para US$ 10,88 (R$ 59,81) no mercado de pré-abertura, demonstrando a confiança dos investidores na transação. O acordo, que foi aprovado de forma unânime pelo conselho da vinícola, inclui uma cláusula que permite à Duckhorn buscar propostas alternativas durante um período de 45 dias, até 20 de novembro. Espera-se que a compra seja concluída no inverno do hemisfério norte.

Desafios no mercado de vinhos

A aquisição ocorre em um momento em que o mercado de vinhos enfrenta desafios significativos. Nos últimos meses, a Duckhorn revisou suas expectativas para baixo, mencionando um ambiente de vendas pouco favorável, especialmente no segmento de bebidas de luxo, que tem se mostrado estagnado. A empresa vinha sofrendo com uma queda de 45% no valor de suas ações ao longo do ano, antes do anúncio do acordo com a Butterfly Equity.

No trimestre mais recente, encerrado em 31 de julho, a Duckhorn reportou uma receita de US$ 107,4 milhões (cerca de R$ 590,4 milhões), o que representa um aumento de 7% em comparação ao ano anterior. No entanto, sem o impacto da aquisição da vinícola Sonoma-Cutrer, a receita teria registrado uma queda de 14%, refletindo as dificuldades enfrentadas pela empresa. A nova proprietária, Butterfly Equity, especializada em investimentos no setor de alimentos, adquiriu recentemente a rede de restaurantes de comida mexicana Qdoba, expandindo seu portfólio no segmento de alimentação e bebidas.

A vinícola Duckhorn é conhecida por sua produção de vinhos premium e é referência na produção de vinhos de alta qualidade, posicionando-se como um dos principais nomes do setor. A empresa possui várias marcas de renome, incluindo Duckhorn Vineyards, Decoy e Paraduxx, que se destacam tanto nos Estados Unidos quanto em outros mercados internacionais. O reconhecimento global alcançado em 2017 foi um marco para a vinícola, que consolidou sua posição como uma das mais prestigiadas do mundo.

Estratégias da Butterfly Equity

A aquisição pela Butterfly Equity levanta questionamentos sobre as possíveis mudanças na estratégia da Duckhorn. Em um cenário de mercado competitivo e desafiador, a entrada de uma empresa de capital privado pode significar um foco maior em reestruturações e eficiência operacional. Apesar dos desafios, a vinícola mantém um forte portfólio de marcas e uma base de consumidores fiéis, o que pode representar uma oportunidade de crescimento, mesmo em meio a um cenário de vendas desfavorável para o setor.

Com a cláusula de "go shop" em vigor, a Duckhorn ainda pode atrair outros interessados. No entanto, a oferta da Butterfly Equity representa uma oportunidade para a vinícola reavaliar suas estratégias e buscar caminhos para enfrentar o ambiente competitivo atual. A transação reflete uma tendência crescente de aquisições no setor de vinhos, onde empresas menores ou com menor capitalização são alvos para grandes investidores que buscam consolidar e otimizar operações.