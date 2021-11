Formiga se aposentará da seleção brasileira, diz CBF

Jogadora com mais atuações pela seleção brasileira de futebol, Formiga se aposentará da equipe no final deste mês, encerrando uma carreira que incluiu sete edições de Copas do Mundo e de Jogos Olímpicos, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Formiga disputou 233 partidas pelo Brasil e seu último jogo será um amistoso contra a Índia no dia 25 de novembro, em Manaus.

Depois de estrear com a camisa do Brasil aos 17 anos na Copa do Mundo de 1995, Formiga passou a disputar todos os torneios olímpicos desde que o futebol feminino estreou nos Jogos de Atlanta em 1996.

A meia de 43 anos escreveu seu nome no livro dos recordes como a primeira jogadora feminina a participar de sete Jogos Olímpicos, ao disputar o torneio feminino de futebol em Tóquio, em julho deste ano.

Formiga fez parte da escalação brasileira que perdeu para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2007. Ela ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e novamente em Pequim em 2008.

Sua última participação na Copa do Mundo foi na edição de 2019, quando o Brasil perdeu para a anfitriã França nas oitavas de final.