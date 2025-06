Ford Bronco Sport 2025: mais equipado, mesmo preço e diversão ao dirigir

A Ford traz ao mercado brasileiro a versão 2025 do Bronco Sport, modelo que estreou no Brasil em 2021 e trouxe uma proposta com forte apelo off-road para o segmento de SUVs. A versão mais recente do modelo chega para substituir a Wildtrak pela versão topo de linha Badlands, que traz uma série de aprimoramentos técnicos e alguns estéticos. O novo Bronco Sport 2025 continua a oferecer a capacidade de enfrentar trilhas, agora com mais recursos e tecnologias, mas sem alterar o preço de R$ 260.000, o que mantém sua competitividade no mercado.

O novo Bronco Sport conta com atualizações em seu conjunto técnico. O motor 2.0 EcoBoost com 253 cv foi aprimorado, oferecendo acelerações mais rápidas. A transmissão automática de oito marchas e a tração integral AWD ajudam a garantir que o modelo tenha um desempenho adequado tanto no asfalto quanto fora dele. O modelo ainda conta com novas funcionalidades para o off-road, como o piloto automático off-road, que facilita a condução em trilhas, e o novo sistema de gerenciamento de terreno, com dois modos exclusivos para condução em Off-Road e Rally.

Além disso, o modelo foi equipado com tecnologias como câmera 360º, medidores de ângulos de inclinação e suspensão de estabilidade off-road (H.O.S.S.). Esses recursos visam melhorar a experiência do motorista ao enfrentar terrenos mais desafiadores. A Ford também manteve o conjunto de tecnologias de segurança, como os sistemas de centralização em faixa e assistente de frenagem autônoma.

Bronco Sport 2025. (Divulgação/Divulgação)

Como é dirigir o Ford Bronco Sport 2025

Conduzir o Bronco Sport 2025 é uma experiência sem grandes emoções, mas que não deixa de ser divertida. Ele entrega o conforto de um SUV, com boa absorção de impactos e um comportamento mais estável em comparação com outros carros da categoria, além da robustez de um modelo maior, como um SUV off-road. Isso faz com que a experiência de dirigir o Bronco Sport seja agradável, mesmo em condições de trânsito urbano ou em viagens mais longas.

Embora não seja um carro de respostas imediatas, o Bronco Sport entrega uma condução previsível e prazerosa. Ele é ideal para quem busca a robustez de um veículo capaz de enfrentar trilhas e terrenos irregulares, mas sem abrir mão do conforto e da praticidade de um SUV para o dia a dia. Esse equilíbrio de conforto e versatilidade é o que faz com que o modelo se destaque no segmento, especialmente para quem gosta de um estilo de vida ativo, mas sem precisar de um veículo que exija muito esforço para a direção.

Design e conforto internos

No interior, o Bronco Sport 2025 traz uma cabine com novos recursos como o quadro de instrumentos digital de 12,3” e a central multimídia SYNC 4 de 13,2”. Além da conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, o modelo possui bancos de couro com aquecimento e ajustes elétricos, volante também aquecido e com revestimento em couro, e tapetes de borracha. Outro destaque é o novo design do console central, que remete ao seu irmão maior, o Bronco, com alças de apoio e ajustes de memória para o motorista.

Além disso, o modelo conta com diversas soluções de armazenamento e funcionalidades práticas, como o teto solar e a abertura independente do vidro traseiro. A Ford também oferece uma gama de acessórios para personalização, incluindo opções de bagageiro de teto e protetores para o para-choque.

Bronco Sport 2025. (Divulgação/Divulgação)

Capacidade off-road

Com 220 mm de altura do solo, o Bronco Sport conta com pneus todo-terreno 225/65 R17 Pirelli Scorpion, suspensão robusta e o sistema H.O.S.S. para garantir que o veículo se mantenha estável e sob controle mesmo em condições extremas. Além disso, a tração sob demanda permite ao motorista acionar os dois eixos para obter maior aderência em terrenos irregulares.

Os modos de condução, como Off-Road e Rally, são ideais para quem pretende usar o carro em aventuras fora de estrada, oferecendo mais controle e otimização do desempenho. Para aumentar ainda mais a confiança do motorista, o modelo conta com a função “one pedal drive”, que permite controlar o carro usando apenas o acelerador, facilitando a condução em terrenos acidentados.

Preço

Com o preço de R$ 260.000, o Ford Bronco Sport 2025 continua competitivo dentro do mercado de SUVs. A versão topo de linha Badlands oferece um pacote de recursos sem um aumento de preço em relação à versão anterior.

O Ford Bronco Sport 2025 continua a ser uma das opções interessantes para quem busca um SUV que seja capaz de proporcionar tanto conforto no dia a dia quanto um bom desempenho em trilhas e terrenos difíceis. A combinação de tecnologia, segurança e capacidades off-road fazem do modelo uma excelente escolha para quem procura um veículo robusto, mas sem abrir mão de recursos modernos e praticidade para o uso urbano.