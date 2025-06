Ford escuta clientes, muda a picape e lança modelo mais barato para brigar pelo topo

No segmento das picapes intermediárias, a Fiat Toro lidera as vendas com 15.229 emplacamentos, seguida da RAM Rampage com 7.246 unidades emplacadas entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Fenabrave. Neste mercado altamente competitivo, a Ford busca desafiar essa liderança com a nova Maverick Lariat Black, versão que passou por uma série de modificações visuais e mecânicas com base no feedback dos consumidores. Para reforçar a ofensiva, a marca também reduziu o preço. O objetivo é conquistar um público que, assim como nos SUVs, tem impulsionado o crescimento do segmento no país.

“A nova linha evoluiu em todos os quesitos e chega com um posicionamento de preço muito competitivo para atingir um novo patamar no mercado. A meta é liderar o segmento de picapes intermediárias a gasolina”, afirma Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Um dos principais atrativos da nova versão está no motor 2.0 EcoBoost a gasolina, com 253 cv a 5.500 rpm e torque de 38,7 kgfm a 3.000 rpm. Embora mantenha os números nominais, o conjunto passou por atualizações para oferecer respostas mais rápidas e fortes, aliado à transmissão automática de oito marchas. As mudanças incluem nova calibração e adoção de componentes como sistemas de ventilação do cárter, arrefecimento, comando variável de válvulas, sensores atualizados e melhorias no cabeçote e na recirculação dos gases de escapamento.

“Embora os valores nominais de potência e torque sejam os mesmos, com essa atualização as curvas de desempenho do motor ficaram muito melhores. Isso pode ser sentido nas respostas mais fortes e rápidas do acelerador em baixa rotação”, explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Segurança mais robusta

Outro avanço significativo foi no pacote de segurança. A picape agora conta com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de alerta de ponto cego com detecção de tráfego cruzado — itens que faziam falta na versão anterior. Também foram incorporados o piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização em faixa, e o sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas.

O pacote se completa com sete airbags, assistente de partida em rampa, controle automático de descidas, assistente de manobras evasivas, farol alto automático e sensor de chuva. Destaque também para o assistente de reboque Pro Trailer, que facilita manobras por meio de algoritmos de machine learning, o controle de oscilação de reboque e a câmera 360°.

Ao volante da nova Maverick

Com os novos sistemas de segurança, a dirigibilidade da nova Maverick representa um salto em relação à geração anterior. A condução ficou mais prazerosa, especialmente em trechos rodoviários, com trocas suaves de marcha e respostas ágeis em ultrapassagens. A sensação é de estar ao volante de um SUV, não de uma picape.

Preço e conectividade

A Maverick Lariat Black chega por R$ 219.900. Para efeito de comparação, a Rampage parte de R$ 243.990, com menos equipamentos. Já a versão topo de linha da rival chega a R$ 299.990. A Maverick oferece três anos de garantia e nove opções de cores: Verde Fuji, Azul Indianápolis, Vermelho Vermont, Cinza Glasgow, Cinza Torres, Branco Ártico, Branco Space, Branco Itaúnas e Preto Astúrias.

O modelo também conta com recursos de conectividade via modem embarcado e o app FordPass, que permite partida remota, acionamento do ar-condicionado, travamento e destravamento das portas, localização do veículo e alertas preventivos em caso de falhas.