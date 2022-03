Fomos à Disney do Churrasco para desfazer mitos sobre mulheres e churrasco

No quinto episódio da série Revolução do Churrasco, o repórter Daniel Salles visita a Fazenda Churrascada, fundada em 2020 na Casa da Fazenda do Morumbi, um dos redutos de São Paulo mais disputados pelos amantes do churrasco.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

Popularmente conhecida como a Disney do churrasco, a Fazenda Churrascada possui 350 lugares, pit parrilla, forno de chão, forno tradicional, açougue e, brevemente, abrigará uma escola de churrasco.

Neste episódio que homenageia o Dia Internacional das Mulheres, a Pitmaster Paula Labaki fala sobre a presença feminina no meio do churrasco e enterra alguns mitos. "Eu fui criada em uma fazenda no interior de São Paulo e adorava ver o meu pai fazer churrasco. Acho que a presença de mulheres nesse meio é uma crescente. A mulherada sempre soube fazer churrasco, mas se intimidava em ir para a grelha."

"A gastronomia ainda não oferece igualdade entre homens e mulheres. Tenho 32 anos de cozinha e venho de uma época em que éramos pouquíssimas. Hoje somos inúmeras, mas ainda há um caminho a ser percorrido", afirma Labaki.

Na Parrilla, a especialista ensina a preparar assado de tira e shor rib, ambos de black angus. No preparo, a chef entra com a carne na grelha sem nenhum tempero e, somente na finalização, adiciona flor de sal. Assista:

https://youtu.be/jCxPU31Wjw4