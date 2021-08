Fim das filas no Outback: clientes poderão entrar na espera ainda em casa

Aos que gostam de pegar uma fila no Outback Steakhouse antes de provar a famosa Bloomin' Onion ou a Costela Outback estão com os dias contados. Agora é possível reservar a mesa de forma online ou colocar o nome na lista de espera digital – mesmo antes de chegar aos restaurantes e até antes de sair de casa.

Os restaurantes Outback Steakhouse e Abbraccio acabaram de anunciar a implantação de uma facilidade digital muito pedida por seus clientes:

Desenvolvido pela Tagme, os serviços são algumas das funcionalidades da empresa que reúne demandas da operação em um único link, como delivery, reserva online e lista de espera digital.

A partir de hoje, 31, os serviços já estão disponíveis em todos os restaurantes da marca no Brasil, incluindo os da rede Abbraccio, que juntos somam mais de 100 lojas em mais de 40 cidades.

Ao utilizar o benefício, o cliente pode acompanhar o status de evolução de sua posição na lista de espera e receberá um aviso via SMS assim que a mesa estiver pronta. Para utilizar a facilidade, basta acessar o link disponível nos perfis oficiais no Instagram dos restaurantes. As reservas também podem ser feitas diretamente pelo Google, buscando o nome dos restaurantes.

“Em pesquisas recentes tivemos 66% dos clientes manifestando desejo de entrar na espera antes de sair de casa. Desta forma, evoluímos para a implementação do serviço em parceria com a Tagme e ele já está disponível”, diz Andrea França, gerente de consumer insights e produtos digitais da Bloomin' Brands.

O cardápio digital também é uma das funcionalidades disponíveis pela Tagme. “Ter acesso ao cardápio digital enquanto aguarda também foi um dos pedidos dos clientes, e isso também já está disponível dentro da ferramenta de reservas online”, diz França.

Além do Outback e da Abbraccio, a Tagme está presente em mais de 100 cidades do país e em dois mil restaurantes, desde chefs renomados como o Arturito de Paola Carosella e o D.O.M. de Alex Atala, à rede de comida japonesa, Temakeria e cia.

“Nascemos para atender às necessidades dos restaurantes, com uma omnicanalidade, vendendo para dentro e para fora dos restaurantes, que através do e-commerce, garantem uma base gerada e fazem a comunicação com o cliente através de e-mail e SMS personalizados”, conta o CEO o fundador da Tagme, João Paulo Alves.

“Nos 12 anos de trajetória da Tagme, já conseguimos levar nossas soluções digitais para mais de 2 mil restaurantes de todo o Brasil, incluindo grandes redes e casas estreladas. Atender ao grupo Bloomin’ Brands, com Outback e Abbraccio, sempre foi uma de nossas maiores metas. Agora, nosso sentimento é que este marco é muito importante para qualificar a empresa para atender a qualquer restaurante no mundo”, diz Alves.

A disponibilidade de reserva pode variar por restaurante, por dia da semana, horários de acordo com o fluxo, e respeitando os horários e número de pessoas nas mesas seguindo os protocolos de segurança de combate ao covid-19.

